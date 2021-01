LA Bachelorette L’ex de Clare Crawley, Dale Moss, a pleuré pendant une vidéo aux fans, en admettant qu’il avait fait des «erreurs» après avoir été accusé de «tromper» la star de télé-réalité.

La vidéo en direct des médias sociaux de l’ancien joueur de football de 32 ans survient après que son ex-fiancée Clare en ait fait une des siens vendredi pour parler de leur séparation publique.

Dale a parlé à ses partisans des moments difficiles qu’il traverse depuis la scission et des rumeurs d’infidélité qui ont suivi.

Dale a admis à tout le monde: «Je n’ai pas toutes les réponses. Je sais qu’il y a beaucoup de choses qui circulent, et les gens diront n’importe quoi.

«Il y a beaucoup plus de bien que de mal, je sais que j’ai vécu cela. Et je travaille sur la situation de la meilleure façon possible.

«Je suis assez homme pour comprendre et réaliser les erreurs que j’ai faites. Essayer de mettre la fierté de côté, prier davantage et simplement essayer de prendre les meilleures décisions pour aller de l’avant. Ça prend du temps. Tout cela prend du temps. «

L’ancien de Bachelorette a ajouté que tout le monde autour de lui lui dit toujours quoi faire ou ne pas faire dans diverses situations, mais ce n’est pas à eux.

En cherchant les bonnes réponses, il s’est rendu compte qu’il s’agissait de «faire ce qui vous rend heureux» et de se rendre compte que même si des erreurs sont commises, «rien dans la vie n’est permanent».

Avant de quitter Instagram Live pour prier un peu, il a laissé aux fans quelques révélations supplémentaires sur la façon dont il allait.

Il a dit: «Mon cœur était tout simplement très lourd, surtout la semaine dernière. Et à la fin de la journée, je pense que nous essayons tous de faire de notre mieux et de prendre les meilleures décisions que nous pensons à l’époque.

Pleurant en pensant à tout cela, il a ajouté que «cela ne veut pas dire que c’est toujours la bonne» décision.

Dale a clôturé la vidéo: «Je vais dire merci à tant de personnes qui ont envoyé de l’amour et du soutien, non seulement à moi-même mais aussi à Clare.

«Je sais qu’elle a vécu ça. Dans tous les cas, je sais que nous allons comprendre cela. Ensemble, quoi que ce soit.

Vallée a confirmé sa séparation de Clare la semaine dernière sur Instagram après que les deux aient eu une romance éclair après s’être rencontrés sur The Bachelorette l’été dernier.

Ils se sont fiancés à l’émission après seulement quelques semaines, ont eu des rendez-vous à New York et en Californie et ont passé du temps avec les familles de l’autre.

Le joueur de football a affirmé que la raison de leur séparation était qu’il n’était pas prêt pour engagement, mais Clare a révélé qu’elle l’avait interrogé sur le fait qu’il était avec une autre femme et posaient fréquemment des questions sur leur implication.

Dale a nié toutes les accusations selon lesquelles il était toujours en relation avec une vieille flamme alors qu’il était fiancé à Clare.

Clare a révélé qu’elle avait passé la plupart de ses journées en pantalon de survêtement après que Dale ait rompu leurs fiançailles.

Lorsque Dale a confirmé la rupture, il a écrit: «Je voulais partager avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer.

« Nous apprécions l’amour et le soutien que nous avons reçus de tant de gens, mais c’est la décision la plus saine pour nous deux en ce moment. »