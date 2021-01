L’athlète devenu mannequin a admis que lui et son ancienne fiancée avaient des hauts et des bas. « Mais, vous savez, les déclarations qui ont été faites, comme, ça ne sont pas sorties de nulle part », at-il poursuivi. «Et j’aime Clare et je respecte suffisamment Clare pour lui faire savoir ce que je ressens, même si c’est [against] les attentes de tout le monde. »

Il a également insisté sur le fait qu’il «ne voulait rien de plus que faire fonctionner cette relation», notant qu’il y mettait «son cœur et son âme chaque jour». Cependant, Dale a suggéré qu’il allait essayer de passer à autre chose.

« Même si cela va être difficile, vous savez, ce que vous verrez de moi, c’est d’essayer de pratiquer ce que je prêche et de continuer à faire de mon mieux chaque jour », a ajouté le natif du Dakota du Sud. «Et tout en essayant de trouver un sentiment de normalité, je vais aussi continuer à essayer de trouver la joie et le bonheur chaque jour et continuer à partager cela. Et tout le reste est entre les mains de Dieu.

À la fin, il a remercié ses fans pour leur soutien, leur faisant savoir que «leur rayonnement et leurs messages étaient vraiment incroyables» et que leurs paroles avaient aidé pendant cette période.