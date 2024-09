Dale Jr. déclare qu’il n’a « pas l’intention de courir » en NASCAR Xfinity Series l’année prochaine

BRISTOL, Tenn. — Dale Earnhardt Jr. dit qu’il prévoit que la course de la série Xfinity de ce soir au Bristol Motor Speedway sera sa dernière course de la série au moins jusqu’en 2026.

Earnhardt, qui aura 50 ans en octobre, a déclaré vendredi après-midi qu’aucun sponsor n’exigeait qu’il participe à la course l’année prochaine.

« Je n’ai pas l’intention de courir l’année prochaine », a déclaré Earnhardt à propos des Xfinity Series. « Je serais stupide de dire que je ne courrai plus jamais parce que je ne connais pas assez bien le sujet pour m’en tenir éloigné, et je vais probablement manquer l’année prochaine et je serai absolument prêt à m’inscrire à tout ce qui pourrait être bénéfique pour JR Motorsports. »

Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que la série lui manque terriblement l’année prochaine. « Je regrette de ne pas avoir couru et je trouverai probablement en 2026 un endroit où je pourrai à nouveau participer à la série Xfinity, mais pour l’instant, je n’ai aucun projet. Mais c’est un peu comme ça que je l’aime. Si un partenaire se présente avec un package qui aide l’une des autres voitures à remplir plusieurs courses pour lesquelles nous avons un certain stock, je suis absolument partant pour faire une course pour cette seule raison. »

Denny Hamlin, qui a remporté les deux dernières courses de la Bristol Cup, entre dans la course de samedi soir six points en dessous de la ligne d’arrivée.

La course Xfinity de vendredi soir est la première de la saison pour Earnhardt. Il a participé à deux courses l’année dernière, à Bristol et à Homestead en fin de saison.

Earnhardt sera au volant de la voiture n° 88 à Bristol. Connor Zilisch a conduit cette voiture à la victoire le week-end dernier à Watkins lors de ses débuts en Xfinity Series.

Dale Earnhardt effectue son premier départ de l’année dans la série vendredi.

Alors qu’Earnhardt envisage la suite de sa carrière, il a déclaré qu’il était toujours ouvert à l’idée que JR Motorsports lance une opération Cup.

« On ne sait jamais ce qui va se passer quand le téléphone sonne, surtout ces temps-ci », a-t-il déclaré. « Il y a énormément de nouveaux intérêts dans le sport et avec le nouvel accord (de charte), cela va faire tourner un tas de partenaires potentiels qui ont en quelque sorte étudié le sport et qui attendent que cet accord soit conclu pour voir vraiment où les dollars vont aller. Nous pourrons peut-être profiter de cette dynamique et de certains de ces événements. Peut-être pas. »

« … On passe juste du temps ensemble. Si ça n’arrive pas, je ne sais pas si je le regretterai énormément. »