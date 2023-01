Dale Horstmann de Yorkville à la 18e place après le jour 1 au bowling d’État – Shaw Local

QUILLES DE GARÇONS

Yorkville

L’aîné de Yorkville, Dale Horstmann, s’est qualifié pour le deuxième jour du tournoi de quilles d’État à O’Fallon, remportant un total de six matchs de 1 289 pour le placer à la 18e place. Braden Schuld de Harlem (1 431) est le leader.

BASKET GARÇONS

Oswego 60, Minooka 47

Les Panthers (11-13, 7-5) ont remporté leur cinquième victoire consécutive.

Westminster Chrétien 59, Parkview Chrétien 56

Will Light a marqué 19 points pour les Falcons.

BASKET FILLES

Plainfield Nord 56, Yorkville 53

Madi Spychalski a récolté 12 points et 12 rebonds et Mackenzie Sweeney a ajouté 11 points pour les Foxes (14-11, 5-5), qui menaient par deux points à la mi-temps et avaient une chance d’égaliser avec 10 secondes à jouer.

Parkview Christian 51, Earlville 21

Liz Griswold a récolté 16 points, 17 rebonds, quatre contres et cinq interceptions.