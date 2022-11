Dal Makhani pour Rs 5 ? Le restaurant Haryana partage la facture de 1985 et Internet est choqué

Où sont ces jours où un bol de Dal Makhani dans un restaurant ne coûterait que Rs.5 ? (Même un paquet de chips coûte Rs. 10, de nos jours !) Alors que les jours où ces choses « miraculeuses » pouvaient se produire sont révolus, un ancien projet de loi a fait surface sur la plateforme de médias sociaux et a rendu justice à toutes les affirmations mentionnées ci-dessus ! Oui, vous avez bien entendu.

Il mentionnait les bas prix non seulement de Dal Makhani mais aussi de Shahi Paneer, Raita et Roti. Lazeez Restaurant & Hotel, un restaurant de l’Haryana, partageait à l’origine l’ancienne facture de 1985 via une publication Facebook en 2013. La publication est devenue virale maintenant que les internautes sont sous le choc de la différence de prix entre 1985 et 2022 !

Dans l’image qui a stupéfié les utilisateurs en ligne, la facture a été établie pour des produits alimentaires comprenant des spécialités punjabi de Shahi Paneer, Dal Makhani, Boondi Raita et neuf Rotis au prix de Rs 8, Rs 5, Rs 5 et Rs 6, respectivement. Vous n’en croyez pas vos yeux ? Même nous ne pouvons pas ! Il est difficile de “digérer” que le dîner complet ne coûte que 26 roupies, dont 2 roupies pour la taxe de service, ce qui, comparé aux prix contemporains tout en tenant compte de l’inflation, ne peut même pas rapporter un morceau de paneer! Inimaginable!

Lazeez Restaurant & Hotel Shares Bill de 1985

“Woh bhi kya din thay”, se sont demandés les utilisateurs après que la facture alimentaire virale leur ait donné une impulsion nostalgique “savoureuse”. Si l’on se fie aux faits, les prix ont augmenté d’environ 45 fois même s’il ne s’agit que de deux décennies en arrière ! On dirait qu’il y a un siècle, n’est-ce pas ?

“Aujourd’hui, ce n’est même pas un pourboire”, a déclaré un utilisateur humoristique. “Aaj to ½ kg pyaz bhi na mile” (Je ne peux même pas obtenir ½ kg d’oignon à ce prix aujourd’hui), a partagé un autre. Nul doute que l’addition ne fait pas que rappeler des souvenirs mais fait réfléchir sur le scénario actuel où un repas en deux temps à un prix aussi abordable est encore un rêve pour beaucoup !

