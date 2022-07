Dal Makhani Ice Cream Roll est le plus récent combo alimentaire bizarre qui fait grincer des dents sur Internet

Autant il est responsable de nous fournir des informations utiles, mais Internet peut aussi parfois être un endroit bizarre. Les gens font toutes sortes de choses bizarres et s’en servent sur Internet pour devenir le trouble-fête des autres.

Comment ne pas inclure dans cette liste des combinaisons alimentaires étranges et affreuses que les gens préparent et partagent ? Nous avons été dégoûtés dans le passé par de nombreux combos tels que le paani puri au chocolat et le sandwich à la crème glacée. Cette fois, les internautes ont été déçus par une autre fusion qui a gâché le rouleau de crème glacée dal makhani pour eux.

Oui, vous avez bien lu. Le dal makhani, qui est censé être mangé avec du naan ou du chappati frais et chaud, est maintenant consommé sous forme de rouleau de crème glacée congelée (du moins par certaines personnes). Une vidéo partagée sur Instagram par la célèbre chaîne de blogs culinaires The Great Indian Foodie montre un chef en train de préparer ce plat.

Amenant l’expérience avec la nourriture à un tout autre niveau, le chef verse le dal makhani chaud sur une poêle froide de la machine à rouler la crème glacée. Il y ajoute un peu de crème et les mélange soigneusement. Une fois qu’elle est devenue une pâte lisse, le chef l’étale sur la poêle et en gratte trois rouleaux. Il sert le résultat final avec une tranche de naan et une pincée d’oignons.

https://www.instagram.com/reel/CgQ_gCUpI7r/?utm_source=ig_embed&ig_rid=71449229-ce60-4c9a-9302-58f3831f3835

La vidéo a recueilli plus de cinq mille likes sur Instagram. “Plat principal et dessert ek saath. Kaisa laga », lit-on dans la légende.

Cependant, les utilisateurs ont exprimé leur désapprobation de la fusion dans la section des commentaires. “Quand allez-vous arrêter de publier un tel contenu ?” a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: “Arrêtez, obtenez de l’aide!” Beaucoup de gens ont également comparé ce plat à du « caca ».

Que pensez-vous de cette combinaison alimentaire ?

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici