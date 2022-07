Dakotas apporte une large gamme de plats, de cocktails et une atmosphère fraîche à Yorkville – Shaw Local

YORKVILLE – Si jamais vous avez envie d’un bretzel plus gros que votre tête, d’une volée de shooters à soupe de tomate avec des mini accords de fromage grillé, d’un Bloody Mary garni de mini-burgers de wagyu, d’une cuisse de dinde, d’œufs farcis, de crevettes – je pourrais y aller sur – Dakotas vous a couvert.

Mis à part les éléments de menu originaux, Dakotas est un endroit invitant avec une bonne ambiance. C’est l’endroit idéal pour prendre un verre avec un ami sur une terrasse relaxante ou prendre un bon déjeuner avec des cocktails bien conçus.

En marchant jusqu’à la porte d’entrée, vous pourrez jeter un coup d’œil au magnifique patio et à la pièce d’eau qui sont à l’écart des vues sur la rue. Entrez par les portes d’entrée pour découvrir des bouteilles de tequila et de whisky haut de gamme et une vraie moto exposée dans la salle à manger principale.

Watermelon Sugar High est comme une margarita à la pastèque avec un coup de pied. Le cocktail à base de tequila est garni de boisson énergisante Celcius et bordé de chamoy épicé. (David Petech)

Nous avons commencé avec des cocktails; mon compagnon a commandé un Watermelon Sugar High, et pour moi le Smoke on the Fox.

Le Watermelon Sugar High est comme une margarita à la pastèque avec une touche d’épices et de caféine. Le cocktail à base de tequila est mélangé à une boisson énergisante Celsius, versé sur de la pastèque confuse et bordé de chamoy sucré et épicé.

Le Smoke on the Fox est une variante du Manhattan qui remplace les amers par du Licor 43 et prend un bref shvitz à l’intérieur d’un globe de fumée pour donner au cocktail une finition douce et fumée.

Le Smoke on the Fox est une version fumée du Manhattan, remplaçant les amers par du Licor 43, donnant au cocktail une finale douce. L’un des nombreux cocktails au Dakotas. (David Petech)

Bien que je ne sois généralement pas fan des services à table, le spectacle de fumée valait bien le spectacle pour les saveurs robustes qu’il prête au cocktail, et je commanderai sans aucun doute un Smoke on the Fox à mon retour dans les Dakotas.

Pour la nourriture, nous avons commencé avec un bretzel bavarois fraîchement cuit, qui mesure plus d’un pied de diamètre et qui mériterait d’être commandé, même si le bretzel n’était pas délicieux – ce qui était le cas – juste pour les sauces avec lesquelles il est servi. Il est accompagné de sauces à la moutarde au miel et au fromage jalapeño mariné qui donnent au bretzel chaud et pâteux une touche de douceur ou d’épice, respectivement.

Le bretzel bavarois fraîchement cuit chez Dakotas est un apéritif qui doit être partagé. Le bretzel mesure plus d’un pied de diamètre et est accompagné de sauces à la moutarde au miel et au fromage jalapeno mariné. (David Petech)

Pour nos repas, mon compagnon a commandé le burger à la truffe et j’ai commandé les tacos à la poitrine.

Le burger à la truffe est une assiette riche et décadente déguisée en nourriture de bar. Garni de fromage de chèvre truffé, de champignons portobello, de jalapeño mariné, de roquette et de ketchup Jack Daniel’s, il est aussi réconfortant qu’inattendu.

Le burger à la truffe est une assiette riche et décadente déguisée en nourriture de bar. Vous ne trouverez pas ce burger sur un autre menu à Yorkville. (David Petech)

Vous ne trouverez pas ce burger sur un autre menu à Yorkville.

Les tacos Gringos, servis dans votre choix de tortilla de maïs ou de pain bao, ne sont peut-être pas traditionnels, mais ils offrent de délicieuses saveurs. La poitrine était garnie de mayonnaise au chipotle, de pico de gallo et d’avocat, et servie avec du riz et des haricots.

Les tacos Gringos, servis dans votre choix de tortilla de maïs ou de pain bao, ne sont peut-être pas traditionnels, mais ils offrent de délicieuses saveurs. (David Petech)

Une chose que Dakota a, c’est la portée. Que vous soyez un amateur de tour à oignons et de bière ou plutôt un amateur de charcuterie et de cocktails artisanaux, vous trouverez quelque chose que vous aimez chez Dakotas.

Dakotas a un menu qui ne peut pas être entièrement exploré en un seul repas, et je reviendrai pour essayer les œufs farcis, le poulet et les gaufres, et bien d’autres cocktails.

SI VOUS ALLEZ:

Adresse : 227, rue Heustis, Yorkville, IL 60560

Téléphone : 630-381-9390

Horaires : de 11h à 22h du dimanche au jeudi, de 11h à 23h les vendredi et samedi

Site Internet: dakotas.us.