Dakota Meyer, ex-mari de la mère adolescente Bristol Palin, a dit qu’il était «diabolique».

L’homme de 32 ans a également admis que leur «divorce» avait été «causé par lui».

L’ex-mari de Bristol Palin a dit qu’il était « diabolique »[/caption]

Dakota a ajouté que leur « divorce » était « causé par lui »[/caption]

Bristol, 30 ans, et Dakota se sont mariés en 2016 et ont divorcé en 2018, tandis que les ex partagent sa fille Sailor, âgée de cinq ans, et sa fille Atlee, âgée de quatre ans.

Jeudi, Dakota a pris à Instagram pour publier une photo de Sailor à la fin de ses études à la maternelle.

Parallèlement au cliché de sa fille souriante, il a écrit: «Ne clignez pas des yeux, ne clignez pas des yeux ……. c’est ce que tous les parents qui ont des enfants plus âgés m’ont toujours dit.

«Quand vous êtes dans le pétrin, il est si difficile de rester concentré sur cela et il est encore plus difficile de » s’imprégner des moments « comme tout le monde vous le dit. »

Dakota a fait ces commentaires tout en réfléchissant à l’obtention du diplôme de la maternelle de Sailor[/caption]

Il a félicité Bristol comme « fort » dans la légende[/caption]

La longue légende a continué: « Hier soir, j’ai regardé la chose qui a le plus changé ma vie pour moi obtenir mon diplôme de la maternelle. Son professeur a passé en revue tous les enfants en parlant de qui était chaque enfant individuellement. Alors que je me tenais là, écoutant qu’elle appelait Sailor et nommait toutes ses qualités. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. «Toujours prêt à aider les autres, un intendant pour tous.

«J’ai été époustouflé, pas surpris par la description mais incrédule que quelqu’un d’aussi grand puisse venir de quelqu’un d’aussi foutu et diabolique que moi. A travers les batailles juridiques, le divorce, le chaos, etc. ……… principalement causés par moi. «

Il réfléchit ensuite à son divorce d’avec Bristol, écrivant: «Le divorce est méchant, il n’y a pas d’autre moyen de le dire. C’est un peu comme la guerre. Cela fait ressortir le pire chez toutes les personnes impliquées et je pense que c’est normal. Ce qui n’est pas normal, c’est de continuer à se battre. J’ai été coupable de faire des choses par principe.

L’ancien couple a divorcé en 2018[/caption]

Les ex réunis à la remise des diplômes[/caption]

«Heureusement pour moi, Sailor a une mère forte (qui n’a pas le crédit qu’elle mérite) qui est aussi défavorable que moi dans les conflits et qui a su le supporter. Ce qui est encore plus heureux, c’est que j’ai pu le reconnaître dans un moment de réflexion et demain est un nouveau jour.

Dakota a conclu: « En bref, ne vous accrochez pas au passé et ne clignez pas des yeux. »

Le message émotionnel vient après le Adolescent maman og alun retrouvé son ex-mari à la remise des diplômes de leur fille.

Bristol, Dakota, Sailor, Atlee et le fils de 11 ans de la star, Tripp, ont tous posé ensemble pour une photo pendant la célébration.

L’ancien MTV star partage son fils avec son ex-mari Levi Johnson.

Bristol est la mère de trois enfants[/caption]





Bristol et Dakota a eu une relation difficile avant de se séparer en janvier 2018.

Après avoir annulé leurs fiançailles en mai 2015, la native d’Alaska a annoncé sa grossesse avec leur fille aînée.

Le couple a ensuite ravivé leur romance et s’est marié en mai 2016, accueillant leur deuxième enfant l’année suivante.

Leur drame relationnel s’est joué dans la série télé-réalité MTV, Adolescent maman og quand Bristol a remplacé l’acteur d’origine Farrah Abraham.

La carrière de télé-réalité de Bristol a pris fin lorsqu’elle a quitté l’émission la saison suivante.

Bristol a déjà joué sur Teen Mom OG pendant une saison[/caption]