L’ex-mari de TEEN Mom Bristol Palin, Dakota Meyer, a emprunté la voie torse nu et a crié « en prendre » dans de nouveaux clips.

Tout cela survient quelques jours seulement après que l’ancienne star de télé-réalité a retrouvé sa petite maman pour une sortie en famille.

Dakota Meyer, l'ex-mari de la maman adolescente Bristol Palin, a décidé de perdre sa chemise dans de nouveaux clips

Le vétéran de l'armée a travaillé en parlant à ses partisans

Dakota a profité de ses histoires Instagram pour partager des clips de lui-même en train de s’entraîner alors qu’il était devant la caméra torse nu et arborant une casquette à l’envers.

«Il me reste environ une heure … peut-être 45 minutes. À 1781 calories», dit-il en essayant de reprendre son souffle et en faisant de l’exercice.

Il a continué: « Je dois terminer. Ce n’est pas pour tout le monde. Soit vous exercez vos démons, soit ils vous exerceront. »

« Prends-en! » il ajouta.

« Soit vous exercez vos démons, soit ils vous exerceront, » dit Dakota, essoufflée.

Cela survient quelques jours seulement après que Dakota ait retrouvé son ex-femme

Tout cela vient après que Dakota ait pu se croiser avec Bristol encore une fois comme ils réunis pour célébrer la remise des diplômes de leur fille Sailor, âgée de 5 ans.

La plus jeune fille des ex, Atlee Bay, 4 ans, et son fils de 11 ans, Tripp Palin Johnson, qu’elle partage avec son ex-mari Levi Johnson, ont également posé pour la photo.

Après que l’ancien couple ait annulé leurs fiançailles en mai 2015, la native d’Alaska a annoncé sa grossesse avec leur fille aînée.

L'ancien couple s'est de nouveau réuni pour célébrer la remise des diplômes de leur fille Sailor, âgée de 5 ans

Le couple a ensuite ravivé leur romance et s’est marié en mai 2016, accueillant leur deuxième enfant en 2017.

Cependant, Bristol et le vétéran de l’armée se sont finalement séparés en janvier 2018.

Fans de Maman ado a vu le duo en désaccord dans de nombreuses scènes, la rupture de leur relation se produisant sur le petit écran.

Récemment, Dakota a posté sur Instagram une photo de Sailor à son diplôme de maternelle, mais il avait beaucoup à dire dans la légende.

L'ancien couple s'est marié pendant deux ans avant de se séparer

Il a écrit: «Ne clignez pas des yeux, ne clignez pas des yeux ……. C’est ce que tous les parents qui ont des enfants plus âgés m’ont toujours dit.

« Quand vous êtes dans le train-train, il est si difficile de rester concentré sur cela et il est encore plus difficile de » s’imprégner des moments « comme tout le monde vous le dit. »

Après avoir fait l’éloge de son plus jeune enfant, il a poursuivi: « Je ne crois pas que quelqu’un d’aussi génial puisse venir de quelqu’un d’aussi f ** ked et diabolique que moi. A travers les batailles juridiques, le divorce, le chaos, etc. ……… principalement causés par moi. »

Il a ensuite réfléchi à son divorce d’avec Bristol, en écrivant: «Le divorce est méchant, il n’y a pas d’autre moyen de le dire. C’est un peu comme la guerre. Cela fait ressortir le pire chez toutes les personnes impliquées et je pense que c’est normal.

« Ce qui n’est pas normal, c’est de continuer à me battre. J’ai été coupable de faire les choses par principe. »

Ils partagent deux filles

Dakota a ajouté: « Heureusement pour moi, Sailor a une mère forte (qui n’obtient pas le crédit qu’elle mérite) qui est aussi défavorable que moi dans les conflits et qui a pu le supporter.

« Ce qui est encore plus heureux, c’est que j’ai pu le reconnaître dans un moment de réflexion et demain est un nouveau jour … »

L’ancien couple était sur le MTV série avant que Bristol ne quitte le spectacle.