L’ex-mari de Bristol Palin, maman OG, TEEN, Dakota Meyer, a déclaré que « la parentalité est le travail le plus difficile ».

Il a partagé ses réflexions sur la parentalité après que Bristol a plaidé pour « de l’aide » pour élever leurs enfants.

Le joueur de 33 ans a pris à Instagram vendredi pour partager une photo de lui tenant la main du plus jeune enfant de l’ancien couple alors qu’il portait un grand parachute.

À côté de la photo, Dakota a écrit : « SOYEZ QUI VOUS VOULEZ QU’ILS SOIT.

« Être parent est de loin le travail le plus difficile au monde (si vous le faites correctement). La partie la plus difficile n’est pas les responsabilités de celui-ci. C’est la partie « mener par l’exemple ».

« Les enfants regardent toujours. Ils sont comme des éponges absorbant tous les aspects auxquels ils sont exposés.

Le père de deux enfants a conclu : « Alors soyez qui vous voulez que vos enfants soient. Entourez-vous de personnes avec lesquelles vos enfants seraient d’accord.

« TOUT COMPTE. »

Bristol, 30 ans, et Dakota se sont mariés de 2016 à 2018, alors qu’ils partagent les filles Sailor, cinq ans, et Atlee, quatre ans, ensemble.

L’ancien Ados Maman OG La star est également la mère d’un fils de 12 ans, Tripp, avec l’ex Levi Johnson.

BRISTOL ADMET QU’ELLE A BESOIN D' »AIDE »

Plus tôt ce mois-ci, Bristol a admis qu’elle avait besoin d' »aide » avec ses trois enfants comme elle l’a révélé sur les réseaux sociaux, elle souhaite embaucher une nounou.

S’inspirant de son histoire Instagram, la MTV star a admis: «Je cherche une sorte de nounou/assistante personnelle… et c’est tellement pathétique, mais je le suis vraiment.

« J’ai beaucoup trop de choses à faire et j’ai besoin de m’organiser afin de mettre mes entreprises à niveau – de tout régler. J’ai besoin d’aide. J’ai trois enfants et un million d’endroits où aller en permanence – un million de choses différentes se passent.

« J’ai donc vraiment besoin d’aide pour tout mettre à niveau dans la vie. »

Bristol puis a expliqué le type de personne qu’elle recherche, c’est-à-dire quelqu’un qui «habite dans la région d’Austin», «peut passer une vérification des antécédents» et est «super fiable et digne de confiance».

La jeune femme de 30 ans a également ajouté qu’elle recherchait une personne « connaissante avec les médias sociaux et capable de suivre toutes mes pages ».

REVENIR SUR?

Alors que Bristol et Dakota n’ont pas dit qu’ils donnaient une autre chance à leur relation, certains fans ont supposé qu’ils avaient ravivé leur romance.





Non seulement les ex se réunir le mois dernier pour célébrer la remise des diplômes de Sailor, mais Bristol et leurs filles ont également rejoint Dakota pour célébrer son anniversaire.

Bristol a même souri en a gardé son bras fermement autour de la taille de son ex.

Elle a ensuite souhaité à Dakota le « plus joyeux anniversaire » avec une douce vidéo de tout le monde chantant pour lui.

