Dakota Joshua des Canucks a subi une opération pour un cancer des testicules et manquera le début du camp | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Derek Cain/Getty Images

Le centre des Canucks de Vancouver, Dakota Joshua, a révélé qu’il ne serait pas prêt pour le début du camp d’entraînement après avoir reçu un diagnostic de cancer des testicules cet été.

Joshua a publié mardi un communiqué dans lequel il affirmait avoir subi une opération chirurgicale au cours de laquelle les médecins ont réussi à retirer la tumeur. Il a qualifié les dernières semaines de « extrêmement difficiles » et a remercié sa famille, ses amis, ses coéquipiers et les médecins pour leur soutien.

« Malheureusement, je ne serai pas prêt pour le début du camp d’entraînement car je continue de me remettre de mon opération », a-t-il déclaré. « Je compte revenir au jeu dès que possible cette saison et je travaille dur chaque jour pour rejoindre mes coéquipiers. »

Cela vient après Josué convenu à un contrat de quatre ans de 13 millions de dollars avec les Canucks en juin.

« Dakota a connu une bonne saison pour nous et a fait de grands progrès dans son jeu », a déclaré le directeur général Patrik Allvin lors de l’annonce de l’entente par l’équipe. « Nous aimons vraiment sa taille, sa vitesse et son physique. Il s’intègre bien à notre système et à la façon dont nous voulons jouer au hockey et j’ai hâte de le voir continuer à se développer sous la direction de notre personnel d’entraîneurs. »

Joshua a joué les deux premières saisons de sa carrière de 2020 à 2022 pour les Blues de St. Louis avant de rejoindre les Canucks avant la campagne 2022-23.

Il a connu la meilleure saison de sa carrière en 2023-24 et a terminé avec 32 points sur 18 buts et 14 passes décisives en 63 matchs. Il a également affiché un total de plus-19 et a aidé Vancouver à remporter le titre de la division Pacifique et le deuxième tour des séries éliminatoires.

Joshua a terminé avec quatre buts et quatre passes décisives en 13 matchs éliminatoires pour les Canucks.