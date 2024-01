Dakota Johnson taquine ses « très bonnes » compétences de conduite dans « Madame Web »

Dakota Johnson, future Rapide furieux étoile?





Depuis son rôle marquant dans le Cinquante nuances films, l’actrice de 34 ans a accumulé un CV éclectique et impressionnant, de comédies comme Comment être célibataire aux indies animés comme Suspirie et La fille perdue. Aujourd’hui, Johnson s’apprête à rejoindre le monde des super-héros, en incarnant une héroïne clairvoyante dans Madame Web (sortie le 14 février). Dans une interview exclusive avec EW, Johnson a parlé de son adhésion au panthéon Marvel – et du talent caché à grande vitesse qu’elle a découvert pendant le tournage.





“J’ai dû faire une journée de travail de cascades, et je suis vraiment bon dans ce domaine, semble-t-il!” S’exclame Johnson en s’adressant à EW via Zoom en janvier. « Je veux dire, je peux faire des choses vraiment folles avec une voiture. J’ai conduit une ambulance. J’ai conduit un taxi. J’ai tout conduit dans le film, sauf pour voler dans les airs et hors d’un bâtiment. Mais à part ça, je me dis : « Attention, Tom Cruise ».





Dakota Johnson et Sydney Sweeney dans « Madame Web ».

Sony Photos





Johnson met ces nouvelles compétences à l’épreuve dans Madame Web, le dernier film de super-héros se déroulant dans l’univers Marvel en constante expansion de Sony. Réalisé par SJ Clarkson (Jessica Jones), le film suit l’ambulancière new-yorkaise Cassandra Webb (Johnson) alors qu’elle développe des super pouvoirs surnaturels après un accident anormal, lui permettant de voir vers l’avenir.





Clarkson a initialement contacté Johnson pour jouer le tisserand titulaire en 2021, peu de temps après que l’actrice ait terminé le tournage. La fille perdue. Sa première réaction, admet Johnson, a été le scepticisme : « On m’a envoyé ce scénario et je me suis dit : « Je ne sais pas si je suis un super-héros. » Mais plus elle lisait, plus elle se sentait attirée par Cassandra. .





“J’étais en quelque sorte mystifié par ses pouvoirs”, ajoute Johnson. « Je me suis dit : « Oh, j’adorerais vraiment voir ce super-héros. J’adorerais voir une jeune femme dont le super pouvoir est son esprit.





Madame Web fait partie de la grande écurie de personnages Spider-Man de Sony et, à première vue, elle peut sembler un choix étrange pour un film solo : Denny O’Neil et John Romita Jr. ont créé Cassandra en 1980 comme personnage secondaire dans le film. Homme araignée des bandes dessinées, la présentant comme une femme âgée aveugle et paralysée dotée de capacités télépathiques. Dans les bandes dessinées Marvel, elle passe la plupart de son temps connectée à un système de survie de type Web, guidant d’autres héros avec ses pouvoirs psychiques. Mais Johnson et Clarkson disent qu’ils voulaient, hum, tisser leur propre version du voyage de Cassie, et ils décrivent Madame Web comme une « histoire d’origine » pour le personnage.





“J’aime vraiment l’idée de quelqu’un qui peut voir l’avenir, mais tant qu’il ne peut pas vraiment comprendre son passé et apprécier où il se trouve, il ne peut pas utiliser ce pouvoir”, explique Clarkson. “Sans vouloir le surcharger de profondeur, j’ai pensé que c’était une chose incroyable à explorer : si nous comprenons notre passé et voyons où nous en sommes dans le présent, nous pouvons alors faire de meilleurs choix pour l’avenir.”





Isabela Merced, Dakota Johnson, Sydney Sweeney et Celeste O'Connor dans « Madame Web ».

Sony Photos





Se déroulant en 2003, le film suit Cassie alors qu’elle est aux prises avec ses nouveaux pouvoirs et affronte un mystérieux ennemi nommé Ezekiel Sims (Tahar Rahim). Ezekiel chasse trois jeunes femmes : Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Mattie Franklin (Celeste O’Connor) et Anya Corazon (Isabela Merced). Ce sont des noms qui devraient sembler familiers aux fans inconditionnels de Spidey : dans les bandes dessinées, Julia, Mattie et Anya développent tous des pouvoirs liés à l’araignée, et dans Madame Web, Ezéchiel semble déterminé à empêcher que cela se produise. C’est à Cassie de faire équipe avec le jeune trio, pour les protéger de l’œil vigilant d’Ezekiel. (Adam Scott apparaît également dans un rôle non précisé, et bien que Clarkson reste discret sur son personnage, elle taquine que le Parcs et loisirs alun est responsable de la improvisation de certaines des répliques les plus drôles du film.)





Clarkson elle-même n’est pas étrangère aux tarifs des super-héros, ayant réalisé des épisodes de la série Marvel de Netflix. Jessica Jones et Les Défenseurs. La réalisatrice britannique admet qu’elle ne s’est jamais considérée comme une fan particulière de super-héros jusqu’à ce qu’elle travaille sur Jessica Jones, et elle dit qu’elle voulait apporter une ambiance similaire, dirigée par des femmes, à Madame Web.





«J’ai adoré la nature psychologique et cérébrale», dit Clarkson. “Je ne veux pas avoir l’air trop branlant, mais il s’agit de ce qui se passe dans [Cassie’s] tête et elle est aux prises avec ça. Est-ce qu’elle devient folle ? Est-ce réel? Elle lutte contre cela en elle-même et essaie de le comprendre.





“C’était vraiment important pour moi qu’elle soit vraiment humaine et ancrée dans la réalité, et que sa vie ressemble à : ‘Oh, je peux m’identifier à ça'”, ajoute Johnson. « Parfois, il est difficile de s’identifier à quelqu’un qui tire des lasers avec ses yeux. » L’actrice fait une pause, puis sourit. “Je veux dire, pas pour moi,” elle est impassible. “Je fais évidemment ça tout le temps.”









Madame Web arrive alors que Sony continue de construire son univers toujours croissant de personnages Marvel : jusqu’à présent, le studio a sorti des films mettant en vedette Venom de Tom Hardy et Morbius de Jared Leto, et prochainement, Aaron Taylor-Johnson jouera dans un Film Kraven le chasseur (sortie le 30 août). Pourtant, malgré tous ces réseaux interconnectés, Clarkson souhaitait structurer Madame Web comme sa propre histoire autonome. La réalisatrice explique que contrairement à son héroïne clairvoyante, elle a choisi de se concentrer non pas sur l’avenir mais sur le présent.





“Elle vit définitivement dans un monde autonome”, ajoute Clarkson. «J’ai pu avoir carte blanche et laisser le film être ce qu’il devait être, au lieu d’essayer de le forcer à faire autre chose. C’était un cadeau, d’une certaine manière, de pouvoir prendre quelque chose et y apporter une vision nouvelle et, je l’espère, originale.





Pourtant, centrer votre histoire sur un héros prophétique peut entraîner un calendrier de tournage compliqué. Clarkson explique que l’équipe devait souvent tourner des versions de la même scène encore et encore, chacune avec des résultats légèrement différents selon les visions de Cassie. Johnson dit qu’elle perdait souvent la trace des scènes qui étaient réelles et de celles qui se trouvaient dans la tête de Cassie, et qu’elle devait souvent vérifier auprès de Clarkson pour un rappel.





«Je lui ai tellement fait confiance», dit Johnson. « Je n’ai jamais vraiment fait de film où vous êtes sur un écran bleu, et il y a de fausses explosions qui se produisent, et quelqu’un dit : « Explosion ! et tu agis comme s’il y avait une explosion. Pour moi, c’était absolument psychotique. Je me disais : « Je ne sais pas du tout si ça va être bien ! J’espère que j’ai fait du bon travail ! » Mais je lui ai fait confiance. Elle travaille tellement dur et elle n’a pas quitté ce film des yeux depuis que nous avons commencé.





Et, note Johnson, elle a depuis découvert une nouvelle affinité pour toutes ces explosions et accidents de voiture. L’un de ses jours préférés sur le plateau était celui où l’équipe de cascadeurs envoyait un taxi se précipiter dans un restaurant. « Je n’ai pas pu le conduire jusqu’au restaurant, ce qui est vraiment décevant », dit-elle tristement. “Je le voulais vraiment, mais je suppose qu’ils ne veulent pas mettre leur acteur principal en danger, à moins que vous ne soyez Tom Cruise.”





“Mais j’y arrive !” ajoute-t-elle en riant. “J’y travaille.”





Madame Web est en salles le 14 février.





