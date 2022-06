Dakota Johnson parle de son travail sur un plateau de tournage

L’acteur hollywoodien Dakota Johnson s’est ouvert à l’époque où elle tournait pour le film “Fifty Shades of Grey” de la franchise “Fifty Shades”, face à Jamie Dornan.



Parlant de l’auteur de ‘Fifty Shades’, Erika Mitchell James, dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, Dakota a révélé que pendant le tournage du film, James, qui était également le producteur du film, exerçait un ‘contrôle créatif’ complet. `, qui supprimait toute nouvelle idée, a rapporté Deadline. Selon Dakota, avec James, “c’était toujours une bataille” sur le plateau.



“Elle avait beaucoup de contrôle créatif, toute la journée, tous les jours, et elle exigeait simplement que certaines choses se produisent. Il y avait des parties des livres qui ne fonctionneraient tout simplement pas dans un film, comme le monologue intérieur, qui était parfois incroyablement ringard. Ça ne marcherait pas de le dire à voix haute. Ça a toujours été une bataille. Toujours”, a révélé l’acteur de “Comment être célibataire”.







Dakota a expliqué que parfois la procédure de tournage devenait si mouvementée qu’elle devait réécrire elle-même les scènes du film, a rapporté Deadline. Elle a qualifié l’expérience de “chaos”.

“Nous faisions les prises du film qu’Erika voulait faire, puis nous faisions les prises du film que nous voulions faire. La nuit précédente, je réécrivais des scènes avec l’ancien dialogue pour pouvoir ajouter une ligne ici et là. C’était comme du chaos tout le temps”, a avoué l’acteur. Lorsqu’on lui a demandé si Dakota regrettait d’avoir fait partie de la franchise “Fifty Shades”, elle n’était pas d’accord, a rapporté Deadline.

“Je ne pense pas que ce soit une question de regret. Si j’avais su à l’époque ce que ça allait être, je ne pense pas que quelqu’un l’aurait fait. Ça aurait été comme, “Oh, c’est psychotique.” Mais non, je ne le regrette pas”, a déclaré le joueur de 32 ans.



La triologie de Fifty Shades, à savoir – `Fifty Shades of Grey`, `Fifty Shades of Darker` et `Fifty Shades of Freed` est devenue un classique culte pour beaucoup. Depuis la sortie du premier film, Dakota Johnson et Jamie Dornan ont été acclamés par la critique pour leurs performances. Pendant ce temps, en parlant de Dakota, elle sera ensuite vue dans le film “Madame Web”, la dernière aventure se déroulant dans l’univers des personnages Marvel de Sony face à Emma Roberts et Sydney Sweeney.