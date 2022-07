Dakota Johnson joue dans le spin-off de “Spider-Man” “Madame Web”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le tournage est en cours pour un nouveau film de Sony, “Madame Web” avec la star de “Cinquante Nuances de Grey” Dakota Johnson et l’actrice “Euphoria” Sydney Sweeney. Il y a eu beaucoup de films Spider-Man au fil des ans et aussi beaucoup d’acteurs différents jouant le rôle principal, notamment Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland.

Ce film de super-héros portera sur Madame Web, qui est basée sur le personnage de Marvel Comics du même nom. Ce film est le premier film Sony avec des personnages Marvel à avoir un rôle principal féminin.

Grâce à Twitter, des photos ont fait surface de Johnson debout à côté d’un taxi jaune, portant une chemise noire à manches courtes, une veste en cuir rouge drapée autour des bras, un jean bleu avec une ceinture noire et des bottes de combat sur le tournage du film “Madame Web”. .

Le film est actuellement en tournage à Boston, dans le Massachusetts, et bien que les stars du film aient été lentement annoncées, les rôles qu’elles joueront ne sont pas encore devenus une information publique. Mais cela n’a pas empêché les fans de bandes dessinées de spéculer sur qui jouera qui.

Selon les bandes dessinées Marvel, Madame Web, de son vrai nom Cassandra Webb, est une femme âgée qui a été aveugle toute sa vie, souffre de myasthénie grave et conserve de fortes capacités psychiques.

Sweeney a donné de minuscules informations sur la préparation de ce film. Lors d’un entretien Le journaliste hollywoodien, elle a dit qu’elle s’était entraînée au combat et au mouvement pour se préparer au rôle. Elle a également dit qu’elle “aimait les luttes personnelles que traverse le personnage”.

Le film est réalisé par SJ Clarkson et écrit par Kerem Sanga, Matt Sazama et Burk Sharpless. En plus de Johnson et Sweeney, Emma Roberts, Adam Scott et Mike Epps seront également dans le film. Le film devrait sortir en 2023.