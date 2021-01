Johnson joue Nicole Teague dans le film, basé sur une histoire vraie sur la bataille ardue d’une femme contre le cancer et le bilan émotionnel que cela a eu sur sa famille et ses amis. Basé sur un essai de son mari, Matthew Teague [Casey Affleck] a écrit en 2015 pour Esquire Magazine, « Our Friend » raconte comment le meilleur ami du couple, Dane [Jason Segel] a tout abandonné dans sa propre vie pour prendre soin d’eux pendant leur lutte.

« Ce que j’ai le plus tiré de ce film, c’est comment vous vous présentez pour les autres », a déclaré Johnson à CNN dans une récente interview. « Je pense à la façon dont je peux être plus compatissant et plus disponible, même pour moi-même, plus compatissant. Ce que j’ai tellement appris de ce film et même d’en parler maintenant, c’est à quel point vous devez être courageux pour Soyez vraiment compatissant envers vous-même ou envers les autres, car c’est effrayant et vous pourriez échouer. Dans le cas de Nicole, vous faites tout ce que vous pouvez et cela ne va pas lui sauver la vie, mais cela a sauvé la vie de tout le monde. «

Bien que Johnson ait assumé la tâche difficile de jouer une vraie personne, elle dit qu’elle ne voulait pas essayer de «l’imiter avec précision».

«Je n’aurais jamais pu le faire», dit-elle. « Je tenais plus à ce que la performance soit authentique qu’à être exactement comme Nicole … Le rôle de jouer quelqu’un qui est mourant, une partie du voyage de Nicole est qu’elle devient très consciente de tout ce qui se passe autour d’elle et se concentre vraiment sur l’absorption de la vie, son mari ses enfants … La plupart de ma performance était juste une réaction aux artistes autour de moi, que j’aime tant. Nous étions dans une petite ville, nous avons passé tellement de temps ensemble que vous savez que c’était facile de ressentir les choses, parce que nous tout se souciait vraiment. «