Dakota Johnson dit qu’Alfred Hitchcock a donné à maman Melanie Griffith une miniature de grand-mère Tippi Hedren dans un cercueil

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dakota Johnson a affirmé qu’Alfred Hitchcock avait un jour donné à sa mère Melanie Griffith une miniature de sa grand-mère, Tippi Hedren, dans un cercueil.

Hedren, l’une des « blondes Hitchcock » ou muses du célèbre cinéaste, a joué dans deux de ses films : « The Birds » de 1963 et « Marine » de 1964. L’actrice avait précédemment affirmé qu’Hitchcock était devenu dominant alors qu’il la préparait à devenir une star.

Johnson a révélé que sa mère avait reçu le mini cercueil effrayant comme cadeau de Noël alors qu’elle n’était qu’une enfant.

“C’est alarmant et sombre et vraiment, vraiment triste pour cette petite fille”, a déclaré mardi la star de “Cinquante nuances de Grey” à Vanity Fair. “Vraiment effrayant.”

“THE BIRDS” STAR TIPPI HEDREN DIT ALFRED HITCHCOCK “RUINE” SA CARRIÈRE: IL AVAIT “UN CÔTÉ SOMBRE”

“Ce qui s’est passé avec ma grand-mère était horrible parce qu’Hitchcock était un tyran”, a poursuivi l’homme de 32 ans. “Il était talentueux et prolifique – et important en termes d’art – mais le pouvoir peut empoisonner les gens.”

Johnson s’est rappelé avoir assisté à une projection du film HBO nominé aux Emmy Awards “The Girl”, qui décrivait l’obsession d’Hitchcock pour Hedren, aujourd’hui âgée de 92 ans. Johnson a déclaré qu’elle et Hedren, qui avaient assisté à la projection avec sa petite-fille, avaient été averties du contenu du film.

“C’était l’un de ces moments où vous vous êtes dit : ‘Comment n’avez-vous pas pu nous prévenir ?'”, a déclaré Johnson. “Nous sommes dans une pièce avec des cadres. Peut-être que cela justifiait une petite conversation à l’avance ? Vous regardez et vous voyez une femme qui vient de se souvenir de tout ce qu’elle a traversé, et c’était déchirant. C’était une actrice incroyable et il a arrêté l’empêche d’avoir une carrière.”

Ce n’est pas la première fois que Johnson parle du traitement réservé par Hitchcock à sa grand-mère.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En 2021, elle a raconté au podcast “Awards Chatter” du Hollywood Reporter les abus présumés subis par Hedren.

“Elle a toujours été vraiment honnête et ferme pour se défendre”, a déclaré Johnson à l’époque. “C’est ce qu’elle a fait. Hitchcock a ruiné sa carrière parce qu’elle ne voulait pas coucher avec lui, et il l’a terrorisée.”

Johnson a affirmé qu’Hitchcock n’avait “jamais été tenu pour responsable” et l’a qualifié d’abus de pouvoir “complètement inacceptable”.

“Il est totalement inacceptable que des personnes en position de pouvoir exercent ce pouvoir sur quelqu’un en position de faiblesse, quel que soit le secteur”, a-t-elle expliqué. “C’est difficile d’en parler parce que c’est ma grand-mère. Vous ne voulez pas imaginer que quelqu’un profite de votre grand-mère.”

DAKOTA JOHNSON DIT ALFRED HITCHCOCK ” TERRORISÉ ” GRAND-MÈRE TIPPI HEDREN: IL ” A RUINE SA CARRIÈRE “

Johnson a noté qu’elle et Griffith, 64 ans, avaient appris de Hedren que “vous ne supportez pas cette merde de personne”.

“Elle le dirait d’une manière beaucoup plus éloquente”, a déclaré Johnson. “Elle est une star de cinéma si glamour, encore.”

Hedren a allégué qu’elle avait été agressée sexuellement et que sa carrière avait été menacée par Hitchcock, décédé en 1980 à l’âge de 80 ans. En 2017, elle a écrit un mémoire intitulé “Tippi”, qui détaillait son ascension vers la célébrité et ce que c’était que de travailler avec Hitchcock. . Cette même année, elle a déclaré à Fox News Digital que sa relation compliquée avec Hitchcock était “une triste situation”.

“Il n’y a vraiment plus rien à dire”, a-t-elle expliqué. “C’était… une situation triste. C’était un moment merveilleux, merveilleux. Je n’avais jamais fait de film auparavant et j’étais – je suppose qu’il a vu une publicité que j’ai faite – et… il a découvert qui j’étais, où j’étais . Il m’a ensuite rapidement mis sous contrat. Et puis découvrir que j’allais être dans un grand film était incroyable. Lui et sa femme Alma étaient mes coachs de théâtre. C’était absolument fabuleux. Et puis il tire cette… carte. “

TIPPI HEDREN, 90 ANS, VIT TOUJOURS AVEC “13 OU 14 LIONS ET TIGRES”, RÉVÈLE SA PETITE-FILLE DAKOTA JOHNSON

“Je n’étais pas une jeune femme qui est tombée du camion de légumes”, a-t-elle poursuivi. “J’étais attristé qu’il ait fait ça, vous savez, qu’il ait décidé de retirer cette carte. J’ai dit : ‘Ça ne m’intéresse pas. Je ne vais pas tomber dans le panneau.’ Il a continué à le poursuivre, puis j’ai dit: ‘Je veux sortir du contrat.’ Il a dit : “Eh bien, tu ne peux pas. Tu dois t’occuper de ta fille, tes parents vieillissent.” Et j’ai dit, ‘Vous savez, ils ne voudraient pas que je fasse quelque chose qui ne m’intéresse pas. Je veux sortir du contrat.’

“Il a dit: ‘Je vais ruiner ta carrière.’ Et il l’a fait. Il m’a gardé sous contrat et ne m’a pas laissé travailler. C’était juste un de ces cauchemars hollywoodiens… C’était tellement inutile. C’est ce qui était si horrible à ce sujet. C’était juste… juste une triste situation. Juste triste. Mais de toute façon, la vie continue !”

Malgré le revers qu’elle a subi après avoir travaillé avec Hitchcock, la star a insisté sur le fait qu’elle avait “eu une vie incroyable”.

“Je repense à ma vie et je pense à quel point j’ai de la chance d’avoir eu les opportunités qui se sont présentées à moi”, a-t-elle déclaré. “Mes parents ont été vraiment formidables avec ma sœur et moi, et ils nous ont beaucoup appris sur la vie et sur la façon de garder la tête haute. S’il se passe quelque chose et que nous n’aimons pas ça, il y a une raison à cela. peut dire si une situation n’est pas bonne. Alors sortez de là !”

PAT HITCHCOCK, ACTRICE DES ANNÉES 50 ET ENFANT UNIQUE D’ALFRED HITCHCOCK, MORT À 93 ANS

“Je pense que ce que j’essayais vraiment de faire comprendre, c’est que si une porte s’ouvre à vous et que vous aimez ce que vous voyez de l’autre côté, traversez-la”, a-t-elle partagé. “Si vous n’aimez pas ce que vous voyez de l’autre côté de cette porte, claquez-la ! J’ai franchi plusieurs de ces portes et j’en ai claqué beaucoup.”