Dakota Fanning révèle les « questions super inappropriées » qui lui ont été posées lorsqu’elle était enfant star

Dakota Fanning a évoqué les « questions super inappropriées » qu’on lui a posées en tant qu’étoile montante à Hollywood.

L’actrice de « Perfect Couple » a souligné les interactions troublantes qu’elle a eues en tant qu’enfant star grandissant à Tinseltown lors d’une entretien avec The Cut.

Dakota Fanning a déclaré qu’on lui avait posé des « questions super inappropriées » en tant qu’enfant star. Jae C. Hong/Invision/AP

Dakota Fanning est entrée dans l’industrie à l’âge de cinq ans. NBCUniversal via Getty Images

« Dans des interviews, quand j’étais jeune, je me souviens que des journalistes me demandaient : ‘Comment évitez-vous de devenir une fille de tabloïd ?' », a expliqué Fanning.

La nominée aux Emmy Awards a admis qu’elle avait toujours été une « enfant mûre », mais elle était choquée lorsque les journalistes lui posaient des questions personnelles sur sa vie.

« J’étais dans une interview quand j’étais enfant et quelqu’un m’a demandé : ‘Comment peux-tu avoir des amis ?’ C’est comme, hein ?

Fanning a fait ses débuts à seulement cinq ans lorsqu’elle a joué dans de petits rôles dans des émissions comme « ER » et « CSI: Crime Scene Investigation ».

Fanning a remporté un Critics Choice Award pour son rôle dans « La Guerre des mondes » avec Tom Cruise. AFP/Getty Images

Les journalistes demandaient à Fanning « Comment évitez-vous de devenir une fille de tabloïd ? » PA

Sa grande percée a eu lieu au début des années 2000 lorsqu’elle a joué des rôles dans des films tels que « Je suis Sam » et « La Guerre des mondes » aux côtés de Tom Cruise.

Elle a remporté un Critics Choice Award pour son rôle dans ces deux films, la première victoire ayant eu lieu à l’âge de 7 ans.

La jeune femme de 30 ans laisse entendre qu’elle a esquivé les tabloïds obsédés par les jeunes stars de l’industrie.

La star remercie sa mère d’être là « à chaque seconde » pour s’assurer qu’elle était traitée avec respect. EPA

Au lieu d’être scolarisée à la maison comme les autres stars, Fanning a été inscrite dans un lycée et remercie sa famille de l’avoir protégée du côté obscur d’Hollywood.

« Je pense aussi que j’étais un peu trop jeune pour que cela me frappe pleinement. Donc c’était bien. Les gens ne pouvaient plus tellement se permettre ce genre de choses. Au moment où j’ai atteint cet âge, il était en quelque sorte reconnu que ce n’était probablement pas la meilleure façon de traiter les gens », a déclaré l’actrice au média.

Fanning a également remercié sa mère, Hannah Joy Arrington, d’être avec elle « à chaque seconde » pour s’assurer qu’elle était traitée avec respect et sur un pied d’égalité en tant qu’actrice qui travaille, malgré son âge.

Le projet actuel de Dakota Fanning, « The Perfect Couple », est disponible en streaming sur Netflix. Photo AP

Mais bien qu’elle ait été protégée par ses proches, l’ancienne de « Twilight » a ressenti une « ambiance » de gens voulant qu’elle échoue.

«Pendant une grande partie de ma vie, j’avais l’impression que les gens attendaient juste que je fasse une grave erreur. Finalement, je pense que tout le monde voit que j’ai grandi, donc je n’ai plus à m’inquiéter de ces choses-là », a-t-elle déclaré, ajoutant que « cela vous donne le sentiment d’être un peu sur vos gardes. Je vis juste ma vie ici.

Pourtant, l’actrice a déclaré qu’elle ne repensait pas à ses premières années avec aucun regret.

Fanning n’était pas le seul enfant de sa famille à être sous les projecteurs.

Sa sœur cadette, Elle Fanning, a commencé plus tôt qu’elle.

Elle est apparue aux côtés de Dakota dans le film « I Am Sam » de 2001 à l’âge de 3 ans, et a ensuite joué dans des films et des émissions de télévision, y compris son rôle le plus récent de Catherine dans « The Great ».