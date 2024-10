Dakota Fanning parle de la célébrité des enfants, en collaboration avec Paris Hilton

Dakota Fanning parle des pièges de la célébrité des enfants.

L’ancien de « I Am Sam », qui a joué avec Sean Penn dans le film et est devenu la plus jeune personne jamais nominée pour un Screen Actors Guild Award, s’est confié à La coupe sur les « questions inappropriées » qu’on lui a posées lorsqu’elle était enfant star.

Fanning, qui a débuté à la télévision à l’âge de cinq ans, se souvient : « Lors d’interviews dès mon plus jeune âge, je me souviens que des journalistes me demandaient : « Comment évitez-vous de devenir une fille de tabloïd ? Les gens poseraient des questions extrêmement inappropriées. »

« J’étais dans une interview quand j’étais enfant et quelqu’un m’a demandé : ‘Comment peux-tu avoir des amis ?' », a déclaré Fanning, aujourd’hui âgé de 30 ans, au média. « C’est comme ‘Hein ?' »

Fanning a déclaré qu’elle avait « beaucoup de compassion pour les personnes qui sont devenues des exemples » dans la célébrité des enfants, ajoutant que « si la société et les médias n’avaient pas joué leur rôle, qui sait? »

« Je ne pense pas que cela soit nécessairement lié à cent pour cent au fait d’être dans ce métier ; il y a d’autres facteurs aussi. Je ne suis tout simplement pas tombé dedans, et je ne connais pas les raisons exactes, sauf que ma famille est composée de personnes très gentilles, gentilles et protectrices », a ajouté l’actrice de « Perfect Couple ».

La sœur cadette de Fanning, Elle, a également fait ses débuts à Hollywood très jeune – elle a joué une version plus jeune du personnage de sa sœur Dakota dans « I Am Sam » de 2001. Ses autres crédits d’acteur incluent les films « Babel », « L’étrange histoire de Benjamin Button », « Super 8 » et « Maléfique ».

« J’ai une mère qui m’a appris à traiter les autres et aussi à me traiter moi-même », a ajouté Fanning. « Et elle était là à chaque seconde. J’ai toujours été traité avec respect. Cela n’a jamais été ‘Faites entrer l’enfant ! Faites-la sortir !’ Je ne travaillais pas avec des gens qui me traitaient de cette façon – j’étais respecté en tant qu’acteur et aussi égal qu’on peut l’être à cet âge. »

« En repensant à ma vie, ma carrière en fait partie intégrante, mais je pense aussi vraiment aux souvenirs de mon enfance », a-t-elle déclaré. « Ma vie ne semble pas disproportionnée par rapport au travail, et j’en suis très reconnaissant. Je suis là pour faire un travail qui compte. »

Dakota Fanning va adapter les mémoires de Paris Hilton : « Un rêve d’enfance devenu réalité »

Fanning a dévoilé son prochain projet très animé sur une autre enfant star : une adaptation cinématographique des mémoires de Paris Hilton de 2023 avec l’héritière elle-même, la société de production A24 et sa célèbre sœur et partenaire de production Elle Fanning.

« C’est mon rêve d’enfance devenu réalité ; c’est une telle exploration du début des années 2000. Paris est une amie maintenant, c’est comme si tu me disais ça à 12 ans… C’est un génie. Elle sait exactement ce qui se passe. Personne n’est à l’écoute. « Je l’ai trompée. Elle a fait face à des situations extrêmement traumatisantes dans sa vie », a déclaré la star de « Perfect Couple » à The Cut.

Fanning a déclaré qu’elle et sa sœur « sont toutes les deux enthousiasmées et apprennent à connaître Paris d’une manière très réelle », ajoutant que « c’est tellement sauvage parce que nous avons grandi à son apogée – ce qui, je veux dire, n’a-t-elle jamais vraiment eu un bonjour ? Nous y vivons toujours. »

Fanning a qualifié Hilton de « icône qui a résisté à l’épreuve du temps ».