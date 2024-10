Dakota Fanning dit qu’on lui a posé des « questions super inappropriées » en tant qu’enfant actrice

Dakota Fanning a parlé de son époque en tant qu’enfant actrice et a rappelé qu’on lui posait souvent des « questions extrêmement inappropriées ».

La star est apparue aux côtés de Denzel Washington dans le film de 2004. L’homme en feu et Tom Cruise dans la version de Steven Spielberg de Guerre des mondes un an plus tard. Elle a commencé à jouer à la télévision alors qu’elle n’avait que six ans.

S’exprimant dans une nouvelle interview avec La coupeFanning, aujourd’hui âgé de 30 ans, a rappelé la nature inconfortable du fait d’être un enfant acteur lors d’interviews. Elle a déclaré que l’obsession des tabloïds pour Britney Spears et Lindsay Lohan et l’impact que cela a eu sur leur carrière m’était « profondément enfoncée dans la gorge ».

« Dans des interviews, quand j’étais jeune, je me souviens que des journalistes me demandaient : « Comment évitez-vous de devenir une fille de tabloïd ? » Les gens poseraient des questions extrêmement inappropriées », a-t-elle déclaré. « J’étais dans une interview quand j’étais enfant et quelqu’un m’a demandé : ‘Comment peux-tu avoir des amis ?’ C’est comme, hein ?

Fanning a poursuivi : « J’ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont devenus des exemples. Si la société et les médias n’avaient pas joué leur rôle, qui sait ?

« Je ne pense pas que cela soit nécessairement lié à 100 % au fait d’être dans ce métier ; il y a aussi d’autres facteurs. Je ne suis tout simplement pas tombé dans ce piège et je ne connais pas les raisons exactes, sauf que ma famille est composée de personnes très gentilles, gentilles et protectrices.

L’acteur et sa sœur Elle Fanning, 26 ans, ont fait leur entrée dans l’industrie cinématographique en jouant des rôles dans le film de 2001. Je suis Sam.

Depuis, les deux sœurs sont des piliers de l’industrie du cinéma et de la télévision, Dakota étant récemment apparue dans la mini-série Netflix. Le couple parfaitle film d’horreur Les observateurs et celui de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood.

Après avoir été interrogé sur l’idée de « l’enfant acteur déchu », Fanning a déclaré : « J’ai vraiment ressenti ce genre d’ambiance de la part des gens qui voulaient presque que j’échoue ou quelque chose du genre. On se sent un peu sur ses gardes. Je vis juste ma vie ici.

Ailleurs, Fanning a récemment révélé que Tom Cruise lui achetait une nouvelle paire de chaussures chaque année pour son anniversaire.