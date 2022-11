Dakota du Sud : à quoi s’attendre le soir des élections

Il est difficile d’exagérer à quel point les républicains dominants sont devenus dans le Dakota du Sud. Ils ont presque doublé le nombre de démocrates sur les listes électorales ; le parti détient 90% de la législature, et cela fait plus d’une décennie qu’un démocrate n’a pas remporté une course à l’échelle de l’État.

Lors de la meilleure course de l’État du mont Rushmore en novembre, la gouverneure Kristi Noem a utilisé le cycle électoral pour se positionner en vue d’une candidature potentielle à la Maison Blanche en 2024. Mais le législateur démocrate de l’État Jamie Smith tente de prouver qu’il peut briser le déclin de son parti en remportant le poste de gouverneur et a gagné du terrain en critiquant ses ambitions politiques nationales. Noem a remporté les élections de 2018 par trois points de pourcentage – une marge étroite dans l’État fortement rouge. Et Smith espère que la soirée électorale se refermera mardi.

La paire de républicains qui cherchent à revenir au Congrès, le sénateur John Thune et le représentant Dusty Johnson, devrait gagner avec des marges confortables.

Thune, à la recherche de son quatrième mandat, avait un grand avantage en matière de collecte de fonds sur le challenger démocrate Brian Bengs, un vétéran de l’armée de l’air et professeur d’université. Thune est le deuxième républicain du Sénat et est considéré comme un choix potentiel pour succéder au sénateur Mitch McConnell une fois qu’il aura quitté la direction.

Le chemin de Johnson vers un troisième mandat représentant le seul siège de la Chambre du Dakota du Sud semblait assuré, les démocrates ne présentant pas de candidat. Johnson a affronté le libertaire Collin Duprel. Seul le libertaire Collin Duprel a défié Johnson.

Les électeurs décideront également de légaliser le pot récréatif pour les adultes, ainsi que d’étendre l’admissibilité à Medicaid. Dans d’autres États détenus par le GOP, ces deux causes ont connu du succès grâce à des initiatives de vote.

L’un des enseignements les plus intéressants de la soirée électorale pourrait être une comparaison des résultats entre Noem, qui s’est étroitement alliée à l’ancien président Donald Trump, et Thune, qui a suscité la colère de Trump pour avoir rejeté ses allégations de fraude électorale.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre le soir des élections :

SOIRÉE ÉLECTORALE

Les bureaux de vote ferment à 19 h, heure locale (20 h HE). Il y a 17 comtés dans la moitié ouest de l’État qui se trouvent dans le fuseau horaire des Rocheuses (les sondages ferment à 21 h HE). L’AP n’appellera aucune course avant la clôture des sondages ultérieurs.

COMMENT LE DAKOTA DU SUD VOTE

Un peu plus de la moitié des électeurs du Dakota du Sud (51,5%) ont voté par courrier aux élections générales de 2020, soit le double du nombre de 2018.

Les choses se passent rapidement après la fermeture des bureaux de vote (et ils ferment à une heure d’intervalle dans cet État qui partage les fuseaux horaires Central et Mountain). Les retours du vote total commencent à apparaître peu après 21 h HE, avec 20% du total généralement public en moins d’une heure. Il y a deux ans, tous les retours ont été signalés à 2 heures du matin HE – bien qu’il se soit avéré que près de 10% des votes n’ont été réellement comptés qu’après le jour du scrutin. La plupart provenaient du comté de Minnehaha, qui abrite Sioux Falls et le plus grand bloc d’électeurs. Une loi de 2021 oblige désormais les auditeurs de comté à trier et traiter les bulletins de vote par correspondance avant la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.

Dans un État rural qui n’a vu que neuf comtés voter plus de 10000 voix lors des élections générales de 2020, les principaux bastions autres que Sioux Falls comprennent le comté de Pennington (qui abrite Rapid City dans la moitié de l’État de West River) ainsi que Lincoln, Brown et comtés de Brookings. Les cinq comtés ont voté pour Donald Trump plutôt que pour Joe Biden il y a deux ans dans un État où les démocrates enregistrés sont presque plus nombreux que les électeurs non affiliés à tendance conservatrice et les deux sont largement à la traîne des républicains.

NOTES DE DÉCISION

AP compilera et déclarera les gagnants dans 50 courses disputées, y compris des courses à l’échelle de l’État pour le Sénat américain, la Chambre des États-Unis, le gouverneur, le secrétaire d’État, l’auditeur, le trésorier, le commissaire aux terres, le commissaire aux services publics, 40 courses au Sénat et à la Chambre d’État, et deux scrutins à l’échelle de l’État. problèmes.

Il existe une loi de recomptage obligatoire, mais uniquement pour les votes à égalité. Les candidats peuvent également demander des recomptages dans les courses à l’échelle de l’État s’ils essaient par moins de 0,25% du vote total et il existe également des dispositions permettant des recomptages potentiels pour les questions de vote et les courses législatives.

L’AP ne fait pas de projections et ne déclarera un gagnant que lorsqu’il sera déterminé qu’il n’y a aucun scénario qui permettrait aux candidats en queue de combler l’écart.

Si un candidat déclare la victoire ou offre une concession avant que l’AP appelle une course, nous couvrirons les développements dignes d’intérêt dans nos reportages. Ce faisant, nous préciserons que l’AP n’a pas déclaré de gagnant et expliquerons pourquoi.

L’AP peut appeler une course à l’échelle de l’État ou des États-Unis dans laquelle la marge entre les deux meilleurs candidats est de 0,5 % ou moins, si nous déterminons que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage modifie le résultat.

L’AP n’appellera pas de courses à scrutin le soir des élections si la marge entre les deux meilleurs candidats est inférieure à 2% ou si le candidat en tête se situe à moins de 2% du seuil de 50% de ruissellement. AP reviendra sur ces courses plus tard dans la semaine pour confirmer qu’il ne reste plus assez de votes en suspens pour compter, ce qui pourrait changer le résultat.

Q : QUE DOIS-JE SAVOIR D’AUTRE ?

R : Si vous aimez les bizarreries dans votre politique, le Dakota du Sud est l’un des rares États où les districts de la State House peuvent être représentés par plus d’une personne. Par exemple, les électeurs pourraient élire un républicain et un démocrate pour les représenter après avoir choisi parmi plusieurs candidats aux affiliations différentes. Les districts à plusieurs gagnants, présentés comme un moyen d’assurer la représentation des minorités, sont désormais relativement rares aux États-Unis

Q : QU’AVONS-NOUS APPRIS DU PRIMAIRE ?

R : Les meilleurs républicains – Noem, Thune et Johnson – ont facilement balayé les principaux challengers. Noem n’a même pas mentionné son adversaire aux élections générales, le représentant de l’État démocrate Jamie Smith, après avoir verrouillé la nomination en juin.

Q : À QUOI RESSEMBLENT LA PARTICIPATION ET LE VOTE PAR AVANCE DANS LE DAKOTA DU SUD ?

R : Lors des dernières élections de mi-mandat (2018), le taux de participation était de 65 %, car quelque 341 000 électeurs ont voté et les deux questions du scrutin de cette année pourraient susciter l’intérêt. Au 28 octobre 2022, il y avait près de 600 000 électeurs inscrits actifs et près de la moitié d’entre eux (296 000) étaient des républicains. Il y avait un peu plus de 151 000 démocrates et quelque 145 000 électeurs non affiliés. Environ 45 000 bulletins de vote par correspondance avaient été envoyés et près de 35 000 d’entre eux avaient été renvoyés, un chiffre nettement inférieur à celui de 2018, lorsque 89 000 bulletins de vote par correspondance avaient été comptés.

Q : COMBIEN DE TEMPS LE COMPTAGE PREND-IL GÉNÉRALEMENT ?

R : Pas longtemps dans le Dakota du Sud. L’État a l’habitude de faire compter ses bulletins de vote dans les quatre ou cinq heures suivant la clôture du scrutin final, même si certains résultats ne sont définitifs que le lendemain.

Q : QUE SE PASSE-T-IL APRÈS MARDI ?

R : Il existe une loi sur le recomptage obligatoire, mais elle ne s’applique que dans le très rare cas d’égalité des voix. Les recomptages sont possibles dans les courses à l’échelle de l’État, mais uniquement si la marge est inférieure à 0,25% (un quart de 1%) du total des suffrages exprimés. Les courses législatives des États et d’autres mesures ont des paramètres différents.

LIRE SUR LES COURSES

En savoir plus sur les campagnes dans le Dakota du Sud :

– Noem et Thune du Dakota du Sud repoussent les défis du GOP de droite

— Débat du gouverneur : Noem pour l’interdiction de l’avortement, Smith veut des changements

— Noem : Pas de session législative spéciale pour l’abrogation de la taxe alimentaire

— Est-ce que le Dakota du Sud OK va encore poter après l’inversion de la 1ère mesure ?

CITABLE

“Je suis absolument candidat pour être réélu et servir quatre ans en tant que gouverneur.” – Noem, lorsqu’on lui a demandé si elle s’engagerait à servir un mandat complet de quatre ans au lieu de se présenter à la présidence

“Nous avons besoin d’un leader qui se concentre sur l’État du Dakota du Sud, qui travaille pour les gens et qui se soucie vraiment de ce qu’il y a de mieux pour l’État.” — Smith, son adversaire

___

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

The Associated Press