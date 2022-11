Dakota du Nord : à quoi s’attendre le soir des élections

Le scrutin de mardi offre une certaine intrigue aux Dakotans du Nord dans l’État rouge fiable – des entrées tardives au Congrès par des candidats indépendants aux limites de mandat et à la légalisation de la marijuana.

Les Dakotans du Nord décideront s’ils approuvent ou non la modification de la constitution de l’État pour limiter les mandats du gouverneur et des législateurs de l’État. L’initiative citoyenne ajouterait un nouvel article à la constitution de l’État qui limite les législateurs à huit années cumulées chacun à la Chambre et au Sénat. Le gouverneur ne pouvait être élu plus de deux fois.

Une autre initiative citoyenne posera également la question de la légalisation de la marijuana aux électeurs, qui ont rejeté l’idée il y a quatre ans.

L’initiative permettrait aux personnes de 21 ans et plus de consommer légalement de la marijuana à la maison ainsi que de posséder et de cultiver des quantités restreintes de cannabis. L’État pourrait enregistrer jusqu’à sept entreprises de fabrication de marijuana et 18 dispensaires.

L’ancienne Miss America Cara Mund s’est qualifiée pour se présenter en tant que candidate indépendante au seul siège de la Chambre des États-Unis du Dakota du Nord, détenu par le républicain Kelly Armstrong qui brigue un troisième mandat. Mund est entrée dans la course en août et a déclaré que son soutien au droit à l’avortement avait motivé sa candidature. Le démocrate Mark Haugen a quitté la course, invoquant la pression de certains membres de son propre parti pour faire place à Mund.

Le représentant de l’État du GOP, Rick Becker, a fait défection de son parti en remplissant l’exigence de signature pour être inscrit sur le bulletin de vote en tant que sénateur américain indépendant et défiant John Hoeven, qui a été élu pour la première fois au Sénat en 2010 après avoir été gouverneur pendant une décennie. Becker, un chirurgien plasticien de Bismarck, a perdu de peu l’approbation républicaine au profit de Hoeven en avril.

La démocrate Katrina Christiansen, une nouvelle venue politique et professeure d’ingénierie à l’Université de Jamestown, figurera également sur le bulletin de vote.

Les démocrates n’ont pas eu la majorité à la State House ou au Sénat ni occupé le poste de gouverneur depuis le début des années 1990. Les démocrates ont occupé les trois sièges du Dakota du Nord au Congrès de 1987 à 2011, mais cela a pris fin il y a longtemps, et le GOP les détient désormais tous.

Le Dakota du Nord compte 47 districts législatifs. Chacun est représenté par deux membres de la Chambre et un sénateur, qui sont élus au sens large pour un mandat de quatre ans. À l’heure actuelle, les républicains ont 80 sièges à la Chambre contre 14 pour les démocrates et un avantage de 40 contre 7 au Sénat. Quatre-vingt-dix-huit des 141 sièges de l’Assemblée législative sont sur le bulletin de vote en partie en raison du redécoupage qui était nécessaire en raison des changements de population indiqués par le recensement fédéral de 2020. Tous les démocrates sauf un sont candidats à la réélection cette année.

Les concours pour le secrétaire d’État, le procureur général et d’autres bureaux d’État apparaîtront également sur le bulletin de vote.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre le soir des élections :

SOIRÉE ÉLECTORALE

La plupart des bureaux de vote ferment à 19 h, heure locale (21 h HE).

COMMENT LE DAKOTA DU NORD VOTE

La plupart des habitants du Dakota du Nord votent en personne. Certains comtés autorisent également le vote anticipé en personne Historiquement, seulement environ un tiers des résidents votent par courrier. Le Dakota du Nord est le seul État sans inscription électorale. Tout citoyen américain de plus de 18 ans qui a vécu dans une circonscription spécifique pendant au moins 30 jours peut voter avec une pièce d’identité requise, qui comprend un permis de conduire délivré par l’État, une carte d’identité d’État, une pièce d’identité tribale ou un certificat d’identité de soins de longue durée.

Un électeur qui fait la queue à la fermeture des bureaux de vote sera autorisé à voter.

NOTES DE DÉCISION

L’AP ne fait pas de projections et ne déclarera un gagnant que lorsqu’il sera déterminé qu’il n’y a aucun scénario qui permettrait aux candidats en queue de combler l’écart.

Si un candidat déclare la victoire ou offre une concession avant que l’AP appelle une course, nous couvrirons les développements dignes d’intérêt dans nos reportages. Ce faisant, nous préciserons que l’AP n’a pas déclaré de gagnant et expliquerons pourquoi.

L’AP peut appeler une course à l’échelle de l’État ou des États-Unis dans laquelle la marge entre les deux meilleurs candidats est de 0,5 % ou moins, si nous déterminons que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage modifie le résultat.

L’AP n’appellera pas de courses à scrutin le soir des élections si la marge entre les deux meilleurs candidats est inférieure à 2% ou si le candidat en tête se situe à moins de 2% du seuil de 50% de ruissellement. L’AP reviendra sur ces courses plus tard dans la semaine pour confirmer qu’il ne reste plus assez de votes en suspens pour compter, ce qui pourrait changer le résultat.

QUE DOIS-JE SAVOIR D’AUTRE ?

Q : QU’AVONS-NOUS APPRIS DU PRIMAIRE ?

R : Pas grand-chose. En effet, les primaires ont de plus en plus échoué à déterminer qui se retrouvera finalement au scrutin de novembre et cette année n’est pas différente, avec les entrées de dernière minute de Becker et Mund et le retrait du candidat démocrate à la Chambre des États-Unis.

Q : QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DEPUIS L’ÉLECTION PANDÉMIQUE DE 2020 ?

R : Le secrétaire d’État Al Jaeger a déclaré que plusieurs comtés avaient ajouté des urnes à ce moment-là et que beaucoup d’entre elles restaient.

Q : À QUOI RESSEMBLENT LA PARTICIPATION ET LE VOTE PAR ANTICIPATION ?

R : Au 26 octobre, environ 53 % des quelque 37 000 bulletins de vote par correspondance et par correspondance avaient été retournés. Il y a environ 590 000 Dakotans du Nord éligibles pour voter lors de cette élection. Le taux de participation est historiquement d’environ 25 %.

Q : COMBIEN DE TEMPS LE COMPTAGE PREND-IL GÉNÉRALEMENT ?

R : La majorité des bulletins de vote sont comptés quelques heures après la fermeture des bureaux de vote.

Q : QUE SE PASSE-T-IL APRÈS MARDI ?

R : Les candidats peuvent demander un recomptage si leur marge de perte est supérieure à la moitié de 1 % du plus grand nombre de suffrages exprimés pour le poste et inférieure à 2 % de ce total. Ils doivent déposer une caution pour couvrir les frais de recomptage.

