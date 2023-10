Dak Prescott rebondit après avoir « humilié » avec une performance marquante lors de la victoire des Cowboys

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Dak Prescott ne pouvait pas faire grand-chose lundi soir pour effacer le souvenir de ce qui s’était passé à San Francisco huit nuits plus tôt. C’était un match trop important et il était trop mauvais pour que quiconque puisse l’oublier.

Mais ce que Prescott a fait lundi soir à Los Angeles était un grand pas en arrière dans la bonne direction. C’était un signe que le quart-arrière des Cowboys de Dallas peut encore jouer un rôle important pour son équipe lorsqu’elle en a le plus besoin.

Prescott n’a pas seulement été formidable lors de la victoire 20-17 des Cowboys contre les Chargers de Los Angeles, il était ce dont les Cowboys avaient besoin pour occuper les plus grandes places. Il était embrayage. Il a réalisé 21 sur 30 pour 272 verges et un touché au total, dont 6 sur 9 pour 111 verges au quatrième quart. Il a même mené les Cowboys à 10 points au quatrième quart, y compris le panier gagnant avec 2:19 à jouer.

Il faisait des jeux quand les Cowboys en avaient besoin. Et il mettait également ses coéquipiers en position de jouer.

C’est ce qu’un quarterback d’élite est censé faire.

Bien sûr, c’est exactement ce que Prescott n’a pas fait une semaine plus tôt lors de cette défaite désastreuse de 42-10 contre les 49ers, lorsqu’il a lancé trois interceptions et n’a pas pu faire bouger l’offensive des Cowboys du tout. Il a qualifié ce jeu de « le plus humiliant auquel j’ai jamais participé ». C’était aussi l’un des plus embarrassants.

De toute évidence, il l’a pris personnellement parce qu’il faisait tout ce qu’il pouvait contre les Chargers pour maintenir l’offensive en mouvement. Il a été impressionnant en échappant à la puissante ruée vers les passes des Chargers, en se sortant des ennuis et en gardant les jeux en vie. Il a été limogé quatre fois, mais il en a probablement évité cinq ou six autres, transformant ces pressions en achèvements.

Et il a déséquilibré l’offensive des Chargers avec ses pieds, courant cinq fois pour 38 verges (avant ses deux genoux à la fin). Cela comprenait un impressionnant touché de 18 verges (le plus long de la carrière de Prescott) au premier quart lorsqu’il a simulé un transfert à Tony Pollard et a décollé au milieu et n’a même jamais été touché.

Ce n’était cependant pas son meilleur travail. Cela s’est produit au quatrième quart, qui a commencé avec son plus gros jeu de la soirée. Sur un troisième et 4 des 24 de Dallas, Prescott a à peine évité un sac, est sorti de la poche, a simulé une pompe pour éloigner la couverture, puis a jeté sur son corps pour trouver un Pollard ouvert. Ensuite, Pollard a fait le reste, se débarrassant du demi de coin des Chargers Michael Davis et en a fait un gain de 60 verges.

Cet entraînement s’est terminé par un autre excellent jeu et lancer, lorsque Prescott a pris un cliché du 2 des Chargers et a reculé loin de la course aux passes jusqu’à ce qu’il ait le temps de lancer un arc-en-ciel dans la zone des buts pour Brandin Cooks. Les deux pièces auraient pu être un désastre. Mais les deux fois, Prescott les a fait fonctionner.

Et il a fait plus de cela, mais pas de manière aussi spectaculaire, lors de son dernier entraînement, après que les Cowboys aient offert un touché égalisateur aux Chargers avec un botté de dégagement étouffé. Prescott a récupéré le ballon avec le match à égalité 17-17 avec 7:11 à jouer et a fait marcher les Cowboys sur 54 verges en 14 jeux pour les mettre à portée d’un panier gagnant. Il a maintenu cette dynamique en vie avec deux énormes réussites en troisième essai – un 18 verges pour CeeDee Lamb et un 11 verges pour Cooks.

Et il a raté de peu ce qui aurait été un touché de 21 verges lorsqu’il a raté de peu un Pollard ouvert dans la zone des buts. Ils ont dû se contenter d’un panier de 39 verges de Brandon Aubrey. Mais grâce à la défense des Cowboys – un sac de Micah Parsons et une interception de Stephon Gilmore sur les deux derniers jeux du match – c’était suffisant.

Ce n’était pas facile non plus. Les Cowboys ont dû surmonter 11 pénalités et le botté de dégagement étouffé. Pollard n’a récolté que 30 verges au sol en 15 courses. Les Chargers ont mis beaucoup de pression sur Prescott, surtout en première mi-temps. Il ne fait aucun doute que pour une équipe des Cowboys qui a reçu un « coup de poing dans la bouche » la semaine dernière, comme l’a dit Prescott, elle était à nouveau testée.

« J’adore leur résilience et leur combat », a déclaré l’entraîneur des Cowboys Mike McCarthy. « C’était un match cahoteux. »

C’était le cas, mais cette fois, ils avaient le quarterback pour les guider. Il n’aurait pas pu faire cela il y a une semaine lors d’un match beaucoup plus cahoteux à San Francisco. Et il faudra peut-être un certain temps avant que quiconque puisse vraiment oublier cela. Mais lundi soir, Prescott a prouvé qu’il était aussi « résilient » que son équipe. Et il a rappelé à tout le monde que lorsque cela compte, il peut aussi être très bon.

