Dak Prescott : Les Cowboys ne seront pas découragés par les doutes des autres

Dak Prescott ne regardait pas le match Bills contre Bengals en direct lundi soir. Mais quand il a entendu parler du jeu qui a provoqué l’effondrement de la sécurité de Buffalo Damar Hamlin sur le terrain, le QB des Cowboys s’est mis à l’écoute.

“J’étais en fait sur le point de manger”, a déclaré Prescott, “alors j’étais déjà sur le point de prier pour ma nourriture en arrivant là-bas, et je viens de dire une prière pour lui à ce moment-là. Alors évidemment quand ils ne sont pas revenus de la diffusion télévisée, j’ai su que c’était sérieux. Rien qu’à voir la réaction des joueurs, j’ai tout l’espoir et la conviction que Damar va se battre et qu’il va s’en sortir. Mais cela m’a juste ramené à Markus Paul.

Paul était le coordonnateur de la force et du conditionnement des Cowboys. Il s’est effondré dans la salle de musculation de l’équipe au Star en novembre 2020. Il est décédé à l’hôpital le lendemain.

“Le sens du vestiaire et le sens de ce matin quand cela s’est produit, comment les gens ont réagi”, a ajouté Prescott. “C’était un moment difficile, évidemment. Surtout quand vous avez traité quelque chose de similaire dans un sens dans votre propre vestiaire. Joueur, entraîneur, nous sommes tous pareils, nous sommes tous de la famille. Honnêtement, je ressentais pour les joueurs, je ressentais pour Damar, ses coéquipiers, les entraîneurs, les Bengals, les gens qui regardaient le match, les enfants. Les pensées et tout ce que cela peut créer, c’est traumatisant pour les gens.

Prescott a déclaré que l’entraîneur des Cowboys Mike McCarthy avait un message similaire à l’équipe mercredi comme il l’a fait le jour où Paul s’est effondré: «Appelez ceux que vous aimez. Dis-leur que tu les aimes.

Prescott a souri et a commencé à applaudir jeudi lorsqu’il a été informé des derniers progrès réalisés par Hamlin.

“La prière est puissante”, a déclaré Prescott. “Dieu est grand.”

Les Cowboys DE / LB Micah Parsons et RB Ezekiel Elliott ont tous deux mentionné cette semaine que lorsqu’ils prient sur le terrain avant les matchs, leurs pensées vont à chaque joueur qui s’en sort en bonne santé.

“C’est un match physique et nous nous y sommes inscrits”, a ajouté Parsons. «Vous comprenez en quelque sorte que ce jeu peut entraîner des blessures horribles. Si vous êtes assez chanceux, vous n’en rencontrerez peut-être aucun. Nous pouvons faire face à de petites blessures, mais je pense que tout le monde dans la ligue s’est inscrit pour jouer au football et comprend que des choses peuvent arriver. Voulez-vous qu’ils se produisent? Non, ce n’est pas ce que nous voulons. Nous devons juste continuer nos prières. Quand je prie Dieu avant les matchs, je prie pour tout le monde. J’espère que tout le monde dans l’équipe s’en sortira sain et sauf. J’espère que tout le monde va bien parce que c’est de cela qu’il s’agit. Ça ne devrait pas être juste une ligue fraternelle une fois que quelqu’un tombe. Ce devrait être une ligue fraternelle quoi qu’il arrive. Nous sommes tous ici ensemble.

Mises à jour sur les blessures. Comme prévu, LB Leighton Vander Esch (cou) et C Tyler Biadasz (cheville) ont tous deux été exclus pour la finale de la saison régulière de dimanche à Washington. Les Cowboys sont optimistes que Vander Esch, Biadasz et DT Johnathan Hankins (tension pectorale) seront tous de retour lorsque les séries éliminatoires commenceront la semaine prochaine.

KR/PR KaVontae Turpin (maladie) n’a pas participé à l’entraînement vendredi et est répertorié comme douteux pour dimanche. CB Kelvin Joseph (dent) a raté l’entraînement de mercredi mais était un participant à part entière jeudi et vendredi. RB Tony Pollard (cuisse) était un participant à part entière toute la semaine après ne pas avoir joué la semaine dernière au Tennessee.

Parsons a déclaré que sa main était en bien meilleure forme et qu’il ne porterait plus le plâtre du club qu’il portait jeudi soir dernier contre les Titans. Parsons a refusé de dire comment il avait subi la blessure. “Ça n’a plus d’importance maintenant”, a-t-il ajouté.

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, n’a pas dit @1053lefan si Dallas ramènerait ou non ces bancs à Washington. “La seule chose qui m’a fait sourire quand j’ai vu ça, c’est que j’avais honte de ne pas y avoir pensé. C’est plutôt bien d’entrer dans ton soi-disant cul juste là. pic.twitter.com/1Kd1CuXZIc – Jon Machota (@jonmachota) 6 janvier 2023

Jouer les débutants. Les Cowboys ont l’intention de tout faire pour gagner dimanche, même si les chances ne sont pas en leur faveur de remporter la NFC East pour une deuxième année consécutive. Dallas est un favori de touché sur les commandants tandis que les Eagles sont un favori de deux touchés sur les Giants en visite. Les Cowboys doivent gagner et faire perdre les Eagles pour gagner la division et organiser un match éliminatoire la semaine prochaine. Sinon, Dallas se rendra à Tampa Bay pour le tour des jokers. Depuis 2005, la NFC East n’a pas eu de vainqueur de division consécutif.

“Nous nous sommes fait claquer dans la bouche l’année dernière”, a déclaré le garde droit All-Pro des Cowboys, Zack Martin, à propos de la défaite 23-17 de l’an dernier contre les 49ers au stade AT&T. « Je pense que cette année, nous devons baisser la tête. Les opportunités avec une équipe comme celle-ci ne se présentent pas très souvent. Nous devons profiter de nos opportunités. C’est pourquoi cette semaine est une si grosse semaine pour nous. Nous devons acquérir de la confiance et du mojo avant les séries éliminatoires.

Cornerback n ° 2. Le CB de deuxième année Nahshon Wright et la recrue CB DaRon Bland devraient voir un travail important aux postes de cornerback en face de Trevon Diggs dimanche. Les Cowboys pourraient également donner du travail à Trayvon Mullen, le choix de deuxième ronde de 2019, qui a été signé par Dallas le mois dernier.

“Nous allons en voir plus ce week-end”, a déclaré McCarthy. «Nous voulons juste nous assurer que nous avons autant de gars prêts. Les blessures font partie du jeu. Avec un peu de chance, nous pourrons peut-être trouver du travail cette semaine pour certains gars qui ne l’ont pas fait, continuez simplement à recueillir des informations. Franchement, Will (McClay) et moi en avons parlé ce matin. Dan (Quinn) et moi avons rendu visite à ce sujet hier soir. Ce sont les conversations que nous avons en interne.

Avec Anthony Brown et Jourdan Lewis absents pour la saison, Wright a joué 19 clichés défensifs à Jacksonville et 38 contre Philadelphie avant de commencer la semaine dernière au Tennessee et de jouer 47 clichés défensifs, dont sa première interception en carrière. Il a déclaré que le temps de jeu récent avait contribué à ralentir le jeu.

“Je pense que j’ai beaucoup plus à montrer”, a déclaré Wright. «Je dois y aller et jouer un match complet, éviter les erreurs mentales, les devoirs manqués et des trucs comme ça. Il y a toujours quelque chose sur quoi vous pouvez travailler. Je ne voudrais jamais dire que je suis déjà arrivé. Certainement juste jouer à un jeu complet.

Darren Woodson sur les sécurités des Cowboys Jayron Kearse, Malik Hooker, Donovan Wilson : « C’est le meilleur groupe de sécurité que j’ai vu dans cette équipe. Ils sont polyvalents de différentes manières. Wilson fait des jeux. Il me rappelle beaucoup Dawkins, surtout près de la ligne de mêlée. pic.twitter.com/cNs0CCfl8X – Jon Machota (@jonmachota) 5 janvier 2023

Progression offensive. Dallas entre dans la semaine 18 avec une moyenne de 28,8 points par match, le deuxième meilleur de la NFL derrière les Chiefs de Kansas City (29,1). Depuis que Prescott est revenu d’une fracture du pouce lors de la semaine 7, les Cowboys marquent en moyenne 35,1 points par match. Mais il y a des domaines qu’ils doivent encore améliorer, notamment en prenant soin du ballon. La dernière fois que Dallas n’a pas eu de revirement, c’était lors de la victoire 40-3 au Minnesota lors de la semaine 11. Les Cowboys ont une fiche de 4-0 cette saison lorsqu’ils ne retournent pas le ballon. Ils avaient une fiche de 3-1 l’an dernier, la seule défaite étant à Thanksgiving contre les Raiders en prolongation.

WR CeeDee Lamb a déclaré cette semaine qu’il croyait que les Cowboys étaient sur le point de jouer leur meilleur match offensif. Le plus proche a été la victoire au Minnesota, lorsque Dallas a marqué quatre touchés et inscrit quatre buts sur ses 10 possessions.

“Honnêtement, j’ai l’impression que nous sommes toujours à une distance en voiture”, a déclaré Lamb. «Nous sautons tôt sur les adversaires, puis nous obtenons toujours un lecteur, puis les choses commencent un peu à frapper le ventilateur. J’ai l’impression que si nous mettons ce dernier disque ensemble, nous allons obtenir cette attaque que vous voulez voir.

“Je n’ai pas l’impression que nous ayons joué de notre mieux, mais je veux dire que nous sommes à peu près proches comme f—. Je sais que je te le dis depuis des semaines, mais tu dois comprendre, si on a un match parfait, si tu veux, un scénario parfait, on marque à chaque drive, trois ou sept, de préférence sept, pas de turnovers et puis aucune pénalité sur nous-mêmes, c’est ce que je considère comme un match parfait. Nous n’avons pas encore eu cela.

ALLER PLUS LOIN Analyser 14 jeux de passes d’au moins 20 verges au cours des 3 dernières semaines contre les Cowboys

La critique des cow-boys. Dallas est l’une des six équipes avec au moins 12 victoires entrant dans la dernière semaine de la saison. Les Chiefs, Eagles, Bills, 49ers et Vikings sont les autres. On a demandé à Prescott à la fin de la disponibilité des vestiaires jeudi pourquoi les Cowboys semblent recevoir plus de critiques à l’échelle nationale que ces autres équipes.

« Parce que nous sommes les Cowboys de Dallas », a-t-il répondu, « et nous n’avons pas gagné (de Super Bowl) depuis 26 ans. Non seulement nous sommes les plus couverts, mais depuis 26 ans, les gens parlent des pertes. De plus, si vous avez mon âge ou moins, vous n’avez jamais vu les Cowboys gagner (un Super Bowl), donc vous ne comprenez pas en quoi ils sont l’équipe américaine ou en quoi c’est l’organisation sportive n ° 1. Je pense que c’est une évidence pourquoi nous recevons la haine, pourquoi les gens ont le doute.

“Mais je pense que c’est toute la motivation pour ces gars dans (le vestiaire) de faire taire les gens. Évidemment, nous n’utilisons pas de motivation externe, mais c’était alors et c’est maintenant. Nous n’avons pas joué depuis les 26 derniers. J’en ai joué sept, mais il faut une bonne équipe dans les trois phases et nous l’avons. Nous n’allons pas laisser notre concentration ou quoi que ce soit être dissuadé à cause des doutes des autres.

(Photo du haut de Dak Prescott : Cooper Neill / Getty Images)