Dak Prescott: le pouce blessé du quart-arrière des Cowboys de Dallas «n’est pas assez bien pour jouer», déclare le propriétaire de l’équipe Jerry Jones | Nouvelles de la NFL

Dak Prescott a raté les trois derniers matchs des Cowboys de Dallas après s’être fracturé le pouce droit lors de leur match d’ouverture de la saison

Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, a déclaré que le pouce blessé du quart-arrière Dak Prescott s’améliorait, mais qu’il ne pouvait toujours pas saisir suffisamment bien un ballon de football pour jouer.

Prescott a déclaré aux journalistes la semaine dernière que le match de la cinquième semaine des Cowboys contre le champion en titre du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, ce dimanche, était “celui que je regarde” pour son retour.

Mais Jones a semblé exclure cette perspective avec son pronostic sur Prescott alors qu’il se remet d’une opération chirurgicale suite à la fracture de son pouce droit lors de la défaite de Dallas lors de la première semaine contre les Buccaneers de Tampa Bay.

“Eh bien, je sais que c’est mieux, et je sais qu’il va y aller tous les jours et faire des progrès pour pouvoir saisir le ballon”, a déclaré Jones dans une interview sur 105.3 The Fan d’Audacy à Dallas.

Lorsqu’on lui a demandé si Prescott pouvait saisir un ballon de football maintenant, Jones a répondu: “Non, pas assez bien pour jouer.”

Prescott doit rencontrer des médecins mardi. Il a été opéré le 12 septembre et s’est fait retirer les points de suture du pouce la semaine dernière.

Prescott s’est blessé au pouce droit lors de la défaite d’ouverture de la saison des Cowboys de Dallas face aux Buccaneers de Tampa Bay

“Je ne sais pas si vous pourriez demander de meilleures nouvelles techniquement, physiquement dans la façon dont il réagit, comment il guérit pour ainsi dire”, a ajouté Jones.

“Alors que nous disons au revoir à chaque jour, compte tenu de l’emplacement de la blessure, je ne sais pas si vous pourriez faire plus de progrès.

“Il y a certaines choses à propos de la guérison dont je dis souvent que seul l’homme à l’étage sait comment cela fonctionne, mais il aura une grosse semaine et il aura du mal à le préparer.”

Lundi, l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, a déclaré qu’il souhaitait que Prescott passe par une semaine complète d’entraînement avant de reprendre la compétition.

“Je veux dire que nous ne parlons pas d’être dehors une semaine ici, tu sais ?” il a dit.

Jones a réitéré que lors de son apparition à la radio, en disant: “Nous devons avoir ce processus avant de [go] dans un jeu de balle. Je ne peux pas éliminer le travail de la semaine et être prêt à partir, surtout pas en tant que quart-arrière.”

Cooper Rush (L) a mené les Cowboys de Dallas à trois victoires d’affilée cette saison, ce qui en fait quatre sur quatre pour commencer sa carrière avec l’équipe

Le remplaçant QB Cooper Rush a mené les Cowboys à trois victoires successives en l’absence de Prescott.

Avec le dernier en date dimanche, une victoire de 25-10 sur les Washington Commanders, Rush est devenu le premier quart-arrière des Cowboys de l’histoire à remporter les quatre premiers départs de leur carrière. Il a battu les Vikings du Minnesota lors de son départ solitaire avec l’équipe en 2021.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un scénario ou un nombre de victoires qui pourraient amener les Cowboys à rester avec Rush sur un Prescott en bonne santé, Jones a répondu: “Non, comme je le vois aujourd’hui.”

Si Prescott ne revient pas pour l’affrontement de ce dimanche avec les Rams, sa prochaine opportunité pourrait être contre la dernière équipe invaincue de la NFL, les Eagles de Philadelphie, lors d’un match de dimanche soir aux heures de grande écoute.

