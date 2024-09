Dak Prescott lance deux touchés alors que les Cowboys de Dallas remportent une septième victoire consécutive contre les Giants de New York

EAST RUTHERFORD, NJ (AP) — Il y avait un sentiment de soulagement dans un environnement quelque peu modéré Vestiaire des Cowboys de Dallas après une victoire âprement disputée contre le Géants de New York. Il y a eu peu de fête.

Ce qui était important jeudi soir, ce sont les chiffres inscrits sur le tableau d’affichage du MetLife Stadium. Cowboys de Dallas 20, Géants de New York 15.

La séquence de deux défaites consécutives était terminée et ceux qui critiquaient Dallas (2-2) et l’entraîneur Mike McCarthy et prédisaient une saison décevante se sont tus le temps d’une nuit. Les Cowboys étaient redevenus les Cowboys, une bonne attaque et une défense solide.

Dak Prescott a lancé l’une de ses deux passes de touché à CeeDee Lamb et les Cowboys ont battu les Giants pour la septième fois consécutive et la 14e en 15 matchs.

« Nous devons changer le récit. C’est ce que ce match a fait, surtout au cours d’un long week-end, a déclaré Prescott, qui a complété 22 des 27 pour 221 verges. « Cela nous met à 2-et-2. Cela nous donne quelques jours pour remettre notre esprit en ordre, pour remettre notre corps en ordre.

Prescott a frappé le porteur de ballon Rico Dowdle sur une passe d’écran de 15 verges pour un touché pour donner l’avantage à Dallas au premier quart. Il a ensuite trouvé Lamb pour un TD de 55 verges sur un jeu qui s’est terminé par l’appel du receveur pour raillerie.

« J’ai perdu mes deux premiers matchs contre eux », a déclaré Prescott, qui a remporté ses 13 derniers départs contre New York. « Cela aurait pu être une année recrue remarquable si cela ne s’était pas produit. C’est un bon match pour nous. La ligne offensive donne toujours le ton. J’adore jouer ici à New York. Les fans de Cowboy voyagent bien.

Lamb a dépassé deux défenseurs et a trotté dans la zone des buts. Il a ensuite tiré le ballon dans leur direction et a fléchi ses muscles, ce qui lui a valu une pénalité pour conduite antisportive.

« Je pense que c’était le seul 1 contre 1 que j’ai eu pendant tout le match et nous l’avons exploité », a déclaré Lamb, qui a réussi sept attrapés pour 98 verges. Il n’a toujours pas disputé un match de 100 yards cette saison.

Brandon Aubrey a inscrit des paniers de 60 et 40 verges pour Dallas, qui est entré dans le match avec de grandes inquiétudes après avoir été complètement battu à domicile par la Nouvelle-Orléans et Baltimore. Un nouveau problème pour les Cowboys est une blessure apparente à la jambe du passeur vedette Micah Parsons, qui a été expulsé du terrain au quatrième quart. Parsons a déclaré qu’il passerait des radiographies vendredi.

Greg Joseph a réussi des placements de 52, 41, 38, 22 et 42 pour les Giants (1-3), qui ont contrôlé le ballon pendant 35 :37 mais n’ont pas réussi à marquer un touché à domicile pour un deuxième match consécutif. Ils ont réussi deux placements lors d’une défaite de 28-6 contre le Minnesota lors de leur premier match.

Ce qui a blessé New York, c’est son incapacité à affronter la pire défense de la ligue. Dallas a cédé une moyenne de 185,7 verges, mais a limité les Giants à 26 verges en 24 courses, soit une moyenne de 1,1 verge.

«Je dirais que nous devons faire un meilleur travail dans le jeu de course, et cela commence par moi», a déclaré l’entraîneur Brian Daboll. « Mais nous avons essayé diverses choses, mais nous n’avons pas vraiment réussi à faire grand-chose. »

Le bras de Daniel Jones gardait celui-ci près de lui. Il a complété 29 des 40 passes pour 281 verges, trouvant la recrue sensationnelle Malik Nabers 12 fois pour 115 verges et Wan’Dale Robinson 11 fois pour 71 verges. Mais la seule chose qu’il n’a pas pu trouver, c’est la zone des buts.

« Nous ne nous sentons pas bien d’avoir perdu », a déclaré Jones, qui a enregistré trois solides performances consécutives. « Nous n’en avons pas fait assez pour gagner. Nous sommes frustrés. Nous ne sommes pas découragés. Je pense que nous avons toujours confiance en notre équipe et en ce que nous pouvons bien faire, mais nous ne nous sentons pas bien à ce sujet. .»

Nabers est sorti en fin de match à cause d’une commotion cérébrale. Jones a lancé une interception lors de la série finale des Giants après qu’Aubrey ait raté un essai de placement de 51 verges – son premier raté en carrière sur plus de 50 verges – pour donner à New York un dernier tir mince.

S’il y avait un point positif pour les Giants, ils étaient au moins compétitifs contre un rival acharné. Ils ont perdu les deux matchs de l’année dernière par une marge de 89-17.

Les Cowboys ont obtenu exactement ce qu’ils voulaient jeudi soir.

« Vous en perdez deux de suite, vous traversez une phase où tout le monde est plutôt tendu », a déclaré Lamb. «C’était bien pour nous de sortir 1-0 cette semaine. C’est celui dont nous avions besoin. C’est un jeu de division. Cela nous a mis au bon endroit.

Blessures

Cowboys : DE DeMarcus Lawrence, qui a subi un sac en première mi-temps pour porter son total en carrière à 61 1/2, est reparti en seconde période avec une blessure au pied. … La recrue partant CB Caelen Carson et le remplaçant S Markquese Bell (cheville) étaient inactifs après avoir été répertoriés comme douteux. Andrew Booth a débuté pour Carson et a été relevé par Amani Oruwariye au début de la seconde période.

Giants : Nabers, le choix n ° 6 au repêchage et une star de l’évasion, a subi une commotion cérébrale lors de l’avant-dernière série de New York.

À suivre

Cowboys : À Pittsburgh pour un match du dimanche soir le 6 octobre, la deuxième de leurs cinq apparitions programmées aux heures de grande écoute.

Géants : à Seattle le 6 octobre.

