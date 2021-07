Dak Prescott inspire les mèmes HIPAA sur Twitter à propos de la réponse au vaccin COVID

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement corrigé le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott après avoir refusé de dire s’il avait reçu un vaccin COVID-19, citant une loi sur la confidentialité médicale.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse vendredi s’il avait reçu un vaccin, Prescott a répondu: « Je ne pense pas nécessairement que ce soit exactement important », puis a ajouté: « Je pense que c’est HIPAA. »

HIPAA, un acronyme couramment utilisé pour la Health Insurance Portability and Accountability Act, est une réglementation fédérale qui interdit à certains bureaux et organisations, comme les prestataires de soins de santé et les assureurs, de partager les dossiers médicaux d’un patient sans autorisation explicite, entre autres règles.

La loi ne s’applique pas aux journalistes ou à bien d’autres personnes qui demandent des informations médicales sur une personne.

Des journalistes et d’autres utilisateurs de médias sociaux ont critiqué Prescott sur Twitter à propos de sa revendication de ses droits à la vie privée.

Prescott n’est pas la seule personnalité publique à revendiquer les droits HIPAA cette semaine après avoir été interrogé sur les vaccins.

COVID-19[FEMININE:Nombre de joueurs de la NFL en processus de vaccination jusqu’à 80%

Peut-on demander à Marjorie Taylor Greene si elle avait un vaccin COVID ? :Oui, et les entreprises peuvent exiger une preuve de vaccination

La représentante américaine Marjorie Taylor Greene, R-Georgia, a été interrogée mardi par un journaliste si elle avait été vaccinée contre le COVID-19.

« Votre première question est une violation de mes droits HIPAA. Vous voyez avec les droits HIPAA, nous n’avons pas à révéler nos dossiers médicaux et cela implique également nos dossiers de vaccins », a-t-elle affirmé.

Cette semaine, Twitter a suspendu Greene de la plate-forme pendant 12 heures après avoir partagé des tweets qui enfreignaient sa politique de publication d’informations trompeuses sur COVID-19.