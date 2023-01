Dak Prescott et Micah Parsons montrent que les Cowboys sont capables de bien plus qu’on ne l’imagine

Bienvenue au 17 janvier 2023, qui est bien sûr connu dans ces régions comme le 30e anniversaire de l’avant-dernière fois que les Cowboys ont remporté un match éliminatoire sur route. Parce que cela ne fait qu’un jour depuis que Dallas a accompli cet exploit pour la dernière fois. Quelle réalisation massive ce fut alors que les Cowboys ont démoli les Buccaneers de Tampa Bay devant leurs fans déprimés, 31-14.

La performance est celle dont cette organisation a besoin depuis des années et bien qu’il ne s’agisse que de la première et de la plus petite étape vers la fin du match de championnat et des sécheresses du Super Bowl, c’est la première à franchir. La nature emphatique avec laquelle les Cowboys ont saisi ce match par la peau du cou devrait enhardir presque tous les membres de cette organisation sur ce qui est possible. Presque, parce que la situation des coups de pied est en ruine, mais si vous pensez que je vais laisser cela gâcher une journée de points positifs, vous devriez savoir mieux.

Ce jeu concerne un effort d’équipe total qui n’a pas été vu depuis cette mystérieuse date de la semaine 11 au Minnesota contre les Vikings, en partie parce qu’il est rare de quitter un match en disant que votre attaque et votre défense ont toutes deux mérité un solide A pour leur travail. . Une équipe rêve de matchs comme celui-ci lorsqu’elle trouve les deux côtés du ballon jouant sur son pied avant et remportant facilement ses affrontements. Lorsque cela se produit – en particulier contre un quart-arrière que vous n’avez jamais battu et sur la route où vous gagnez rarement en janvier – vous réalisez que votre équipe est capable de bien plus que vous ne l’imaginiez.

Pardonnez à ceux d’entre nous qui ont commencé à voir des similitudes avec la course d’étirement en 2021, mais c’est la réponse retentissante que les sceptiques de cette franchise attendaient dans une situation comme celle-ci. Ils sont entrés dans un environnement difficile et n’ont prêté aucun respect pour tout détruire.

Pour cela, il faut consacrer une bonne partie de cette chronique à la défense des Cowboys. Ce n’est pas aller trop loin que de créditer ce groupe d’abord et avant tout d’une excellente performance de bout en bout. Ils étaient fantastiques et par “ils”, nous entendons en fait “Micah Parsons et ses amis” car, compte tenu des différences qu’il fait et de la domination dont il est capable, ce serait rendre un mauvais service à toutes les personnes impliquées d’en faire une étude comparative. Des nuits comme lundi nous rappellent qu’il doit être jugé dans sa propre catégorie. Il est que génial.

Lundi a été l’un de ces moments où vous avez un défenseur dominant que l’équipe espère ressentir et prêt à jouer son meilleur match. Nous pouvons nous demander si c’était le meilleur match de sa carrière car Parsons n’est pas à court de ces performances. Ce dont nous ne pouvons pas débattre, c’est de savoir si Parsons a détruit un match dans l’un des plus grands moments de sa courte carrière. Compte tenu de ce qu’il n’a pas pu accomplir lors de ses débuts en séries éliminatoires la saison dernière, je suis certain que Parsons est resté. Dans ce lieu, alors que les gens se demandaient s’il avait déjà joué son “meilleur football” de 2022, il a montré qu’il n’en avait pas encore fini.

Et avec Parsons, la chose à retenir, car il a accumulé de belles statistiques de la soirée, c’est qu’il en fait beaucoup plus. Chaque fois que vous voyiez le grand Tom Brady «salir» le ballon pour éviter un sac ou un coup sûr, c’était parce que le n ° 11 était dans son visage. Parsons est la vraie affaire et vous le savez parce que les quarts vétérans n’attendent pas que le jeu commence pour mettre en œuvre leurs plans d’évasion ou de survie. Nous avons vu Kirk Cousins ​​et Brady avoir l’air positivement troublés par sa présence avant la fin de l’hymne. Avec tout le respect que je dois aux glorieux défenseurs que cette franchise a eu au fil des ans, je dis avec confiance qu’il n’y a rien eu comme lui depuis que j’y ai prêté une attention particulière. Même pas proche. Un véritable démolisseur de jeu de premier ordre qui a détruit ce jeu par lui-même lundi.

OK, probablement pas tout seul. Il a eu beaucoup d’aide de la part de nombreux joueurs qui étaient prêts à gronder. Les Cowboys avaient besoin de cela s’ils voulaient exclure les Buccaneers pendant la moitié du football lors d’un match éliminatoire. Vous savez maintenant que Brady n’était pas entré à la mi-temps avec zéro point dans un match éliminatoire depuis le match «tuck» enneigé de 2001 contre les Raiders à Foxboro, Mass. Parsons avait 2 ans lorsque ce match a été joué. Cela fait longtemps.

Les Buccaneers ont fait vibrer leur stade lorsque les Cowboys ont donné le coup d’envoi et ont exécuté un entraînement nerveux de 25 secondes qui s’est terminé en un clin d’œil et trois passes incomplètes. Deux auraient pu être attrapés et un aurait pu être mieux lancé, mais Dallas avait une possession quelque peu inquiétante, c’est le moins qu’on puisse dire, et voici maintenant Brady avec le ballon et le stade en pleine gorge. Que la défense de Dallas décide que pendant les 44 prochaines minutes, non seulement Tampa Bay ne marquerait pas, mais qu’elle n’aurait qu’une poignée de jeux à célébrer, c’est tout à l’honneur de Parsons et de son patron, Dan Quinn, qui ont coordonné un merveilleux plan pour faire travailler les Bucs pour tout.

Les Cowboys ont mis la pression sur une équipe qui ne permet pas grand-chose. Si vous ne saviez pas mieux de la semaine de commentaires, vous supposeriez que Tampa Bay a fait écraser Brady toute l’année. Dallas a déchaîné les rushers et s’est approché de Brady avant de trouver quoi que ce soit sur le terrain. Et oui, ils le faisaient sans le blitz. Si vous pouvez obtenir 19 pressions sur un quart-arrière et seulement six blitz, vous allez gagner dans cette ligue. Nous devons souligner que Tampa a tenté d’exécuter 68 jeux de passes hier soir, ce qui vient de jouer sur les problèmes et suggère que 19 pressions sont en fait un pourcentage raisonnable à autoriser – même si Parsons a aidé à en générer 10. Vous ne pouvez pas gagner souvent de cette façon. Surtout si vous n’essayez même pas de lancer le ballon.

Le jeu final du troisième quart était la première fois que les Bucs pénétraient dans la zone des buts. Ce n’était que la deuxième fois qu’ils franchissaient la ligne des 50 mètres. L’autre fois où ils se sont promenés sur le territoire des Cowboys, ils ont été aidés par un lancer de Brady à Chris Godwin, puis une pression sur le visage de Brady qui a entraîné une balle à saisir dans la circulation que Jayron Kearse a choisie pour garder les Bucs sans but au début du deuxième trimestre. . C’était le seul plat à emporter du jeu, mais c’était énorme.

Nous ne pouvons pas non plus sous-estimer l’utilisation du personnel par Quinn. En avant-match, lorsque nous avons remarqué le scratch en bonne santé de Nahshon Wright, nous prévoyions un nombre excessif de nouveaux joueurs, Xavier Rhodes, un vétéran qui n’a pas besoin d’être présenté. Au lieu de cela, les Cowboys ont judicieusement choisi de jouer trois et parfois quatre sécurités et seulement deux corners (Trevon Diggs et DaRon Bland) la majeure partie de la nuit. Diggs, Bland, Malik Hooker et Donovan Wilson ont chacun enregistré 80 (!) Snaps, Kearse jouant également un rôle énorme jusqu’à ce qu’il se fasse cogner. Des bains de glace pour tous ceux qui jouent autant et ils doivent en quelque sorte se préparer à nouveau pour dimanche soir à Santa Clara, en Californie.

Plus sur cela bien assez tôt.

L’histoire principale de ce jeu pour la majeure partie du monde de la NFL sera à juste titre la meilleure performance en carrière de Dak Prescott, qui a été brillant à bien des égards. Il est difficile de croire que c’est le même gars qui a douté de ses expressions faciales et de ses manières lors des matchs de fin de saison. Ce Prescott est apparu aussi sûr de lui qu’à n’importe quel moment de sa carrière. Il s’est tenu droit et a tiré avec confiance des balles dans le secondaire qui ont trouvé leurs marques. Il a couru le ballon avec confiance et abandon sachant que c’est le moment de l’année de prendre un bleu pour faire bouger les chaînes. Il connaissait le genre de choses qui étaient dites et écrites, mais il a également conclu personnellement qu’il pouvait vraiment utiliser une performance « c’est pourquoi les gens disent qu’il en vaut la peine ». Il n’aurait probablement pas pu mieux jouer à cet endroit et nous nous demandons ce que cela pourrait faire pour lui à l’avenir. Les marges pour les héritages QB évoluent constamment, mais s’il peut sauvegarder cette nuit-là avec une nuit gagnante en une semaine, Prescott n’aura probablement plus jamais à entendre le gazouillis de ses loyalistes locaux. Il dépassera également la plupart des QB des Cowboys qui n’ont pas remporté le Super Bowl pour cette franchise. Il a choisi un bon moment pour sa performance signature et a montré au monde du football ce qu’il est capable de faire.



Dalton Schultz pointe le ballon après l’une de ses deux réceptions de touché en première mi-temps lundi contre Tampa Bay. (Kim Klement / USA Today)

D’autres ont également eu des nuits inoubliables.

• Dalton Schultz n’a jamais été aussi beau et a calmé ceux d’entre nous qui suggèrent qu’il n’est pas une « menace en aval » à l’extrémité serrée comme le meilleur des meilleurs. Lundi, il l’était certainement. Il a attrapé plusieurs passes à de grands moments pour vous faire vous demander comment assurer son avenir car il a une chimie indéniable avec Prescott.

• Tony Pollard et CeeDee Lamb ont été présentés et ont occupé l’attention des Buccaneers la majeure partie de la soirée, afin que d’autres comme Michael Gallup et TY Hilton puissent faire des jeux clés à des moments parfaits.

• La ligne offensive, comme la défensive, nous a peut-être un peu dopés le mois dernier, mais ce que la ligne a fait lundi devrait nous dire qu’elle ne se retournera pas et ne fera pas le mort contre les 49ers.

Brett Maher a passé une nuit à oublier.

Le botteur des Cowboys a passé une nuit que vous ne souhaiteriez pas à votre plus grand ennemi. Les Cowboys l’ont libéré en 2019 pour une série de ratés qui dépassaient largement la limite du raisonnable, mais son histoire de rachat en 2022 a été agréable. Jusqu’à lundi soir, quand il a voulu se cacher du monde car il a raté quatre points supplémentaires consécutifs. C’était atroce et je crois que les Cowboys devraient signer un nouveau botteur avant leur prochain match. Les premières indications après le match indiquent que Dallas se tient à ses côtés. J’ai mes doutes.

Revenons au début. L’histoire de ce jeu est que les Cowboys se débarrassent des fardeaux qu’ils portent. Les fardeaux du doute et de l’échec. Ne le tordons pas. Battre une équipe comme Tampa Bay ne va pas annuler trois décennies. Mais cela ouvre de véritables portes à de nouvelles opportunités. Il y a un jour, j’avais l’impression que nous pourrions être à la fin d’un régime de coaching si les choses ne se passent pas bien. Maintenant, Dallas cherche une chance de percer le plafond de verre de la ronde divisionnaire. Les Cowboys ont disputé la ronde divisionnaire avec une chance de réserver une place dans le match de championnat NFC six fois depuis le Super Bowl 30. Et six fois (1996 en Caroline, 2007 contre les Giants, 2009 au Minnesota, 2014 à Green Bay, 2016 contre Green Bay et 2018 à Los Angeles), cette chose s’est terminée sur-le-champ.

Mais, comme je l’ai écrit lundi, “les grands moments naissent d’une grande opportunité”. Seuls 11 joueurs sur le terrain lundi étaient à Los Angeles en 2018. Seulement cinq ont affronté Green Bay en 2016. Si nous pouvons apprendre quelque chose de cette course, c’est peut-être que nous qui assistons à chaque match des Cowboys avons une plus grande colline mentale à gravir que le joueurs. Cette semaine, c’est leur chance de décrocher un billet pour le match pour le titre NFC. Et d’après les regards sur leurs visages, ils aiment vraiment leurs chances.

Cela devrait être amusant.

(Photo du haut de Micah Parsons et Tom Brady : James D. Smith / AP Photo)