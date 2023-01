Dak Prescott et les Cowboys font taire les critiques dans une victoire dominante en séries éliminatoires

David Helmann Initié des Cowboys de Dallas

C’était une nuit sur le doute – ou plus précisément, sur son effacement. Alors que les souvenirs de l’échec des séries éliminatoires de l’année dernière persistent et qu’une finale embarrassante de la saison régulière est encore fraîche à l’esprit, les Cowboys de Dallas ne manquaient pas de sceptiques à l’approche de ce dernier, le dernier verre de ce week-end wildcard.

Cela ressemble à une phrase idiote à taper à la suite d’un collage de 31-14 de Tampa Bay qui était encore plus déséquilibré que le score ne le suggère. Et alors qu’ils se tournent vers la ronde divisionnaire des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018, cela doit être considéré comme un stimulant de confiance – quelque chose qui pourrait être utile dans une grande inclinaison contre les 49ers de San Francisco.

“Ils nous ont éliminés l’an dernier. Nous savons ce que nous avons devant nous”, a déclaré Dak Prescott après le match.

Le battage médiatique d’un match revanche Cowboys-Niners sera irréel, et il sera discuté de toutes les manières imaginables.

En attendant, Prescott mérite la première place dans tout récit de ce jeu. Aucun membre de cette organisation des Cowboys n’a reçu plus de critiques que le quart-arrière de septième année, qui a mené la ligue pour les interceptions cette saison malgré cinq matchs manqués en raison d’une blessure. Dès le départ, lundi semblait être un autre chapitre oubliable, car les trois premières passes de Prescott étaient incomplètes et il a été limogé, le tout dans ses six premiers clichés du match. En fin de compte, il serait rare que Prescott ou ses passes frappent le gazon à partir de ce moment-là.

Au milieu de ce match, alors que le résultat était encore incertain, Prescott a disséqué la défense des Buccaneer en un clic de 15 pour 17 pour 203 verges et deux touchés. Lorsque cela ne fonctionnait pas, il a porté le ballon sept fois pour un autre 24 et son quatrième touché en séries éliminatoires en carrière.

“Nous nous sommes installés. J’en ai raté quelques-uns plus tôt, mais nous nous sommes installés, nous nous sommes mis dans le rythme”, a déclaré Prescott. Peut-être plus important encore, il a disputé son premier match sans chiffre d’affaires en deux mois, brisant une séquence de sept matchs consécutifs avec une interception. Cela a été un point de friction qui l’a suivi toute la saison, augmentant les enjeux sur un jeu déjà énorme. Interrogé sur la lutte contre cette perception extérieure, il a été franc.

“Je n’ai pas écouté. Je n’ai tout simplement pas écouté les opinions des autres, les pensées des autres”, a-t-il déclaré. “Je me suis assuré que j’étais conscient de ce que je mettais dans ma tête. J’ai un excellent casting de soutien et mon équipe, des gens qui croient en moi. C’est tout ce qui compte vraiment pour moi.”

Tout cela est très important pour Prescott au sens narratif. Cela lui donne une deuxième victoire en séries éliminatoires en carrière, sans parler de la première victoire en séries éliminatoires de la franchise depuis la saison 1992. Pour qu’il vienne contre Tom Brady, ruinant le record de carrière parfait de la légende contre Dallas, le rend d’autant plus doux.

Bien sûr, ce sont tous des points de discussion extérieurs. Les autres performances que nous avons vues au stade Raymond James sont bien plus importantes pour l’image des séries éliminatoires, car Prescott n’a pas été le seul à apaiser certaines inquiétudes. Crucial pour sa propre performance était une clinique de la ligne offensive de Dallas, qui a lutté avec des blessures tout au long du mois dernier. Le bogue de blessure n’a même pas cessé dans celui-ci, alors que Jason Peters a quitté son deuxième départ de la saison avec une blessure à la hanche.

Pas de soucis. Entrez Connor McGovern, qui a commencé la nuit en tant qu’arrière de l’équipe, alors que les Cowboys se sont ajustés à la volée en le branchant sur la garde gauche et en donnant un coup de pied à Tyler Smith de la garde gauche au tacle gauche. Rien de tout cela n’inclut même la ride continue du déplacement du plaqueur gauche Tyron Smith vers le côté droit, où il a réalisé sa meilleure performance de sa saison raccourcie par une blessure.

Les résultats n’ont pas été bons pendant une grande partie du mois dernier; ils étaient super lundi. En dehors du premier sac, Prescott a été à peine touché toute la nuit. Encore plus encourageant, Dallas a réalisé sa performance de précipitation la plus productive depuis le 18 décembre.

Si tout cela ne suffisait pas, il serait injuste d’omettre une performance dominante d’une défense qui avait perdu une grande partie de son mordant au cours des six dernières semaines. Les Cowboys ont boité dans ce match après avoir enregistré seulement six sacs lors de leurs cinq derniers matchs – bien loin de leur rythme quasi historique du début de l’année. Et bien qu’ils n’aient enregistré que deux sacs de Brady, les Cowboys l’ont énervé dans une performance inefficace pendant une grande partie de la nuit. Les Buccaneers sont allés à la mi-temps sans points et avec une attaque abyssale de 120 verges, avec un échec crucial à venir lorsque Brady a lancé une interception facile à Jayron Kearse à l’arrière de la zone des buts.

“C’est formidable de mettre fin à des séquences et de commencer de nouvelles traditions ici”, a plaisanté Micah Parsons.

Avec toutes ces bonnes choses dites, ce ne serait pas les Cowboys sans quelque chose à craindre. Et pour chaque doute que Dak et ses coéquipiers ont effacé, il y a maintenant la question de la situation des coups de pied des Cowboys. Stable pendant une grande partie de cette saison, Brett Maher a raté quatre points supplémentaires consécutifs déchirants lors de cette sortie – un désastre total qui n’a été que légèrement atténué par une marque lors de sa dernière tentative. Cela suscitera beaucoup de torsion des mains ainsi que des spéculations sur ce qu’il faut faire pour aller de l’avant.

Ce sont les problèmes du mardi. Un lundi soir, sous les lumières les plus brillantes, il y avait beaucoup de doutes sur ces Cowboys de Dallas. De Dak Prescott jusqu’en bas de la liste, ils leur ont répondu un par un.

David Helman couvre les Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Auparavant, il a passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site Web officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production de “Dak Prescott: A Family Reunion” sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_ .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Cowboys de Dallas Dak Prescott