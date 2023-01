Dak Prescott des Cowboys est gros contre Bucs, mais un plus grand défi vous attend

Martin Rogers FOX Sports Insider

Après une nuit au cours de laquelle Dak Prescott a fourni toutes les réponses nécessaires et bien plus encore, une seule question m’est venue à l’esprit :

Qu’y a-t-il de plus grand que le plus grand ?

Confus? Expliquons-nous. Lundi soir a provoqué la plus grande performance de la carrière d’après-saison de Prescott, dans le plus grand match de sa vie, contre le plus grand quart-arrière rival de tous, dans la plus grande démonstration de preuves pour influencer ceux qui disent que ses compétences ne sont pas l’une des La NFL, eh bien, la plus grande.

Mais qu’est-ce qui vient ensuite pour les Cowboys de Dallas et leur quart-arrière de septième année? Encore plus grand.

Prescott était d’une humeur majestueuse au stade Raymond James, alors que Dallas se dirigeait avec défi vers un coup de 31-14 des Buccaneers de Tampa Bay et directement dans un humdinger absolu dimanche, une visite de division aux 49ers de San Francisco (18 h 30 HE, FOX et l’application FOX Sports).

Alimenté peut-être par une semaine au cours de laquelle on s’est ouvertement demandé si son record en séries éliminatoires de 1-3 était un indicateur de quelque chose qui manquait, que ce soit en termes de mentalité, d’acier ou de prouesses techniques sous pression, il a conçu un chef-d’œuvre sublime, bien qu’un avec un grognement apparemment permanent gravé sur son visage.

“Je n’ai pas écouté”, a-t-il déclaré à ESPN après le match. “Je n’ai tout simplement pas écouté les opinions des autres, les pensées des autres. Je me suis assuré que j’étais conscient de ce que je mettais dans ma tête. Je suis juste resté concentré sur ce que je peux faire.”

Ce faisant, il nous a rappelé que personne n’aime plus que lui le récit de ses problèmes d’après-saison et ceux des Cowboys – c’était leur première victoire en séries éliminatoires sur route depuis 1993 – et qu’il a pour mission de faire une réécriture historique sérieuse.

La semaine prochaine, contre une équipe de 49ers qui ressemble à un mastodonte après 11 victoires consécutives, ce sera un test plus sévère et plus lourd que Tom Brady et Tampa n’ont pu fournir.

Et pourtant, si jamais il y avait un moment pour faire face à une telle situation difficile pour Prescott, ce serait maintenant, avec un regain de confiance suffisamment important pour correspondre au battage médiatique qui submergera la préparation jusqu’à dimanche.

Ne vous y trompez pas, San Francisco n’appréciera pas d’affronter Prescott sous cette forme. Personne ne le ferait.

Car ce n’était pas le jeune nerveux d’il y a six ans contre Green Bay. Ou la version timide qui s’est présentée contre les Rams de Los Angeles en 2019. Ou le gars incohérent qui est allé au sol trop tard contre les Niners il y a un an et a vu le temps expirer sous ses yeux.

C’était une performance hérissée, assurée et résolue, d’un homme qui avait l’air de sentir qu’il arrivait.

Prescott voulait être là-bas, voulait être impliqué, voulait la responsabilité, voulait la gravité de la situation. Il doit tout autant vouloir le prochain.

Parfois, il semblait qu’il jouait le match de lundi au ralenti avec tout le monde à une vitesse en temps réel. Il a lu la pression, a réagi instantanément et a aspiré la vie de la résistance des Bucs.

En fin de compte, rien d’autre n’avait d’importance. Aucun du préambule. Pas le record qui disait que Brady avait une fiche de 7-0 à vie contre les Cowboys. Pas le refroidissement de l’opinion publique sur Dallas à la suite d’une fin de campagne bégayante. Pas leur record de défaites sur les terrains en herbe. Et pas la bande de points supplémentaires manqués de Brett Maher.

Prescott était responsable de cinq touchés au total, l’un d’eux d’une course délicieusement déguisée, roulant vers la gauche, ainsi que des lancers marqués à Dalton Schultz (deux fois), CeeDee Lamb et Michael Gallup.

Il n’y avait pas que lui et l’attaque, naturellement, avec la façon dont le Dallas D a arrêté Brady et son équipe équivalant à rien de moins qu’un étranglement impitoyable de ce côté du ballon.

Cependant, si les Cowboys veulent transformer cette campagne en quelque chose de proche de ce dont ils rêvent, ils auront besoin de leur QB de 40 millions de dollars par an, l’homme dont la grosse affaire a déclenché la série actuelle de contrats similaires pour les appelants. dans le premier tiers de la ligue à leur poste.

Prescott veut un statut plus élevé que cela, et s’il peut briller quand c’est important, briller comme cettealors il convaincra beaucoup que c’est une cible possible.

Il veut que les Cowboys soient dans cette position à chaque fois, pas de façon éphémère. Et parmi les QB, il veut être l’un des gros chiens.

Ou plus gros.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider.

