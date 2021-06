Dak Prescott est revenu aux activités d’équipe organisées en mai

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, dit qu’il est complètement remis de la blessure dévastatrice à la cheville droite qu’il a subie il y a près de huit mois.

La fracture ouverte du 11 octobre a mis fin à la saison 2020 de Prescott après cinq matchs. Mais maintenant, proclama-t-il, il est guéri.

« J’ai enterré la blessure », a déclaré Prescott aux journalistes après l’entraînement de mercredi. « Honnêtement, les gars, vous me connaissez. Du point de vue de la pratique, du point de simplement aller de l’avant et de vivre ma vie, je l’ai enterré mentalement. Et je pense que vous et beaucoup de gens autour de vous devez m’aider en l’enterrant ainsi que nous avançons. »

Au lieu de s’apitoyer sur son sort après avoir vu une saison prometteuse écourtée, Prescott n’a pas tardé à attaquer la rééducation ardue à laquelle il était confronté.

Prescott a subi la blessure dévastatrice en octobre 2020

Au moment où il a atteint le point où il travaillait sur le terrain, Prescott a estimé qu’il était en avance sur les prévisions. Il a d’abord traité des douleurs occasionnelles aux pieds après les séances d’entraînement, mais cela s’est finalement atténué avec le temps.

« Je pense que les deux premiers jours, nous étions également sur le terrain, cela a peut-être joué un rôle; faire plus de vrais, juste plus de gouttes et de mouvements de football que je n’en ai dans la partie rééducation », a déclaré Prescott. « De la première semaine des sessions d’enseignement jusqu’à maintenant, j’ai quitté la pratique, je partirai aujourd’hui, espérons-le, pas de douleur, pas de gonflement résiduel ou quelque chose comme ça.

« Je dis ça parce qu’avec tout ça et aucun de ces effets, c’est ce qui me permet et m’aide à l’enterrer, pour être honnête avec vous les gars. Je n’y pense même pas avant l’entraînement, avant l’entraînement, mais je continue à le faire. toutes les choses nécessaires et étant intelligent que je ne suis encore qu’à sept mois de la blessure. »

Prescott menait la NFL avec 1 856 verges par la passe lorsqu’il s’est blessé

Prescott a signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans avec 126 millions de dollars garantis en mars. Le gros problème est venu malgré la blessure majeure qui a interrompu ce qui s’annonçait comme une grande saison statistique.

Prescott menait la NFL avec 1 856 verges par la passe et était sur le rythme de près de 6 000 verges lorsqu’il s’est blessé. Il a réussi neuf touchés et a été intercepté quatre fois.

En 69 départs en cinq saisons à Dallas, Prescott a une fiche de 42-27. Il a complété 66% de ses passes pour 17 634 verges avec 106 touchés et 40 interceptions. Il a également couru pour 24 touchés.

Prescott était un choix de quatrième ronde en 2016 dans l’État du Mississippi. Il était le huitième quart-arrière sélectionné et s’est avéré être un vol important pour les Cowboys.