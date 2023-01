Dak Prescott, Cowboys peut-il tourner la page après avoir dégonflé la perte ?

David Helmann Initié des Cowboys de Dallas

Pensez-y moins comme une perte humiliante et plus comme une expérience sociale. Un exercice dans le débat entre la rouille contre le repos et la puissance de l’élan positif. Les Cowboys de Dallas, depuis longtemps assurés de leur place en séries éliminatoires, ont terminé leur campagne 2022 à peu près aussi mal qu’humainement possible dimanche. Bien qu’ils soient entrés dans la journée avec un tir extérieur pour remporter la NFC East, ils ont chuté à l’une de leurs pires performances de la saison lors d’une défaite 26-6 contre Washington.

Vient maintenant la partie amusante. Cela signifie-t-il quelque chose pour aller de l’avant, car les Cowboys doivent maintenant se préparer à un voyage wildcard pour affronter le champion NFC South Tampa Bay? Il est difficile de se sentir beaucoup de confiance. Choisissez l’aspect de l’équipe que vous préférez, et Dallas a eu du mal dimanche.

Leur quart-arrière était catastrophique. Dak Prescott a complété un lamentable 38% de ses passes pour seulement 128 verges, mis en lumière par un terrible choix de six. Dans facilement sa pire performance depuis son retour d’une blessure au pouce en octobre, Prescott a semblé mal à l’aise toute la journée et n’a pas réussi à établir beaucoup de rythme.

Son jeu de course ne lui a pas rendu service, car les Cowboys n’ont en moyenne que 2,4 verges par tentative au sol. Les Cowboys ont couru le ballon sept fois sur le premier et le 10 alors que leurs partants étaient dans le match, ne totalisant que 10 verges dans le processus.

Les équipes spéciales de Dallas ont également choisi une mauvaise journée pour lutter. Bryan Anger a donné le ton à un après-midi frustrant lorsqu’il a raté le premier botté de dégagement de la journée, donnant à Washington un terrain court pour un touché précoce. Avant la fin de la journée, Kavontae Turpin raterait un retour de dégagement et Brett Maher raterait un point supplémentaire.

La défense des Cowboys a réalisé la meilleure performance d’une journée inoubliable, mais même cela s’est accompagné de pannes familières dans la couverture des passes.

J’insiste sur le sujet. Selon toutes les mesures imaginables, il s’agissait de la pire performance des Cowboys depuis une défaite tout aussi embarrassante de 19-3 lors de la semaine 1 – contre les Buccaneers de Tampa Bay, ironiquement.

C’est un contraste intéressant par rapport à 2022. Si vous vous souvenez, à cette époque il y a un an, les Cowboys sont entrés en séries éliminatoires aussi chaudes que possible. Ils ont joué les partants dans un match pour la plupart dénué de sens à Philadelphie, accumulant 475 verges dans une démolition 51-26 des Eagles. Cela ne s’est pas du tout traduit une semaine plus tard, car ils ont été malmenés par San Francisco lors d’une sortie en séries éliminatoires.

Est-ce que ça pourrait marcher dans l’autre sens ? Les Cowboys peuvent-ils tourner la page d’une absence aussi flagrante à temps pour réparer leur fortune en séries éliminatoires?

Cela a été l’histoire tout au long de la saison régulière. Ils ont rebondi après cette terrible défaite contre Tampa Bay avec une victoire spectaculaire contre Cincinnati. Leur défaite fin octobre à Philadelphie a été suivie d’une victoire contre Detroit. Que s’est-il passé après la défaite en prolongation à Lambeau Field? Un shellacking 40-3 des Vikings liés aux séries éliminatoires. Et bien sûr, la défaite déconcertante à Jacksonville il y a trois semaines a été suivie d’une victoire la veille de Noël contre les Eagles.

Le compteur évident est que la saison régulière est terminée. La prochaine étape est les séries éliminatoires, où aucune approche n’a semblé fonctionner. Aussi mauvais que les Cowboys aient semblé l’année dernière lors de cette défaite contre San Francisco, ils ont également perdu leurs quatre derniers matchs éliminatoires en terminant la saison régulière avec une défaite – notamment les briseurs de cœur en 2007 et 2016, lorsqu’ils avaient remporté le No 1 tête de série au classement général de la NFC.

La beauté sera dans l’œil du spectateur cette semaine, alors que les Cowboys se préparent pour l’un des affrontements les plus juteux de la ronde des wildcards.

Cette équipe a été assez bonne pour aller 12-5, terminant au-dessus de .500 contre des équipes qui ont réussi un record de victoires. Ils ont également été assez mauvais pour faire exploser leurs portes dans deux de ces cinq défaites et céder de grosses avances en seconde période dans deux autres. Ils ont perdu la bataille du chiffre d’affaires lors de quatre de leurs six derniers matchs, malgré une fiche de 5-2 lors de ces matchs.

Personne ne représente mieux cette incohérence que Prescott. Depuis son retour, il a dirigé l’une des attaques les plus efficaces et les plus explosives de la ligue, avec une fiche de 8-3 et une moyenne de 32 points par match au cours de cette période. Dans le même temps, dimanche était son septième match consécutif avec une interception et son 15e au total, alors qu’il regardait un défenseur célébrer dans la zone des buts avec l’une de ses passes pour la troisième fois cette année.

Toutes ces choses peuvent être vraies, parce qu’elles ont été vraies toute l’année. La différence est maintenant que les Cowboys n’ont plus de matchs de saison régulière pour les trier. À partir de maintenant, ils peuvent soit inverser la tendance en séries éliminatoires, soit terminer à nouveau une saison comme ils se sont habitués – bien plus tôt que quiconque ne le souhaitait.

David Helman couvre les Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Auparavant, il a passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site Web officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production de “Dak Prescott: A Family Reunion” sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_ .