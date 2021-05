Daisy Shah reçoit sa première dose de vaccin COVID-19 | Nouvelles des gens

Mumbai: Alors que la campagne de vaccination s’ouvrait pour les moins de 45 ans, l’acteur de Bollywood Daisy Shah a pris mardi la première injection de vaccin COVID-19 au centre de vaccination de Kohinoor à Mumbai.

La star de 36 ans a pris son compte Instagram et a partagé une photo d’elle-même en train de se faire vacciner. Le bouton-pression présente Daisy portant un masque à motifs de couleur bleue à la mode qu’elle a associé à sa robe décontractée rose pastel.

À côté de la photo, elle a écrit: « Avec la campagne de vaccination ouverte à plus de 18 personnes, j’ai intensifié et j’ai reçu ma première dose! Et vous? »

Plus tôt dans la journée, la star vétéran Shatrughan Sinha et d’autres célébrités comme Isha Deol, Arhaan Khan, Aarti Singh ont également été aperçues dans les centres de vaccination COVID-19 après avoir pris leur premier vaccin.

Lundi, Sonakshi Sinha, le couple de Bollywood Riteish Deshmukh et Genelia Deshmukh et Arbaaz Khan ont également pris le vaccin.

Des stars comme Amitabh Bachchan, Salman Khan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Mohanlal, Jeetendra, Kamal Haasan, Nagarjuna, entre autres, se sont également fait vacciner contre le coronavirus.

La deuxième vague de coronavirus a infecté de nombreuses personnes et le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente rapidement. À Bollywood, un éventail de célébrités comme Kangana Ranaut, Arjun Rampal, Manish Malhotra, entre autres, ont été infectés en quelques semaines.

L’Inde a enregistré un total de 2,29,92,517 cas de COVID-19, avec 1,90,27,304 guérisons, 37,15,221 cas actifs et 2,49,992 décès comme mardi.