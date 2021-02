Daisy Ridley riposte à Ted Cruz après avoir défendu Gina Carano contre le licenciement «  Mandalorien  »

Ted Cruz est dans une autre dispute sur Twitter, cette fois avec l’actrice de « Star Wars » Daisy Ridley.

La sénatrice américaine républicaine du Texas s’est rendue sur Twitter au début du mois pour défendre Gina Carano, qui a perdu son rôle dans la populaire série Disney + « The Mandalorian » à cause de ses publications controversées sur les réseaux sociaux.

« La texane Gina Carano a brisé les barrières dans l’univers de Star Wars: pas une princesse, pas une victime, pas des Jedi émotionnellement torturés », tweeté Cruz, faisant référence au Jedi en formation de Ridley, Rey.

Cruz a ajouté que le personnage de Carano, Cara Dune, « jouait une femme qui a donné un coup de pied au cul et que les filles admiraient. Elle a joué un rôle déterminant dans la création de Star Wars amusante à nouveau.

La dissertation de Cruz a été portée à l’attention de Ridley mardi lors de son entretien avec Yahoo Entertainment. L’actrice de « Star Wars » a déclaré qu’elle n’était pas au courant du tweet de Cruz, mais n’a pas hésité à répondre.

« Je suis très heureux d’être un Jedi émotionnellement torturé qui ne quitte pas son état quand il passe un moment terrible », a déclaré Ridley à la sortie.

Ridley faisait référence à la décision très controversée de Cruz de se rendre au Mexique alors que le Texas subissait les conséquences d’une tempête hivernale mortelle qui a laissé des millions de personnes sans électricité ni eau courante à des températures glaciales. Cruz a déclaré que ses filles avaient demandé un voyage dans un endroit chaud après avoir perdu le courant et que l’école avait été annulée.

Au moins une personne a apprécié les sentiments de Cruz. Carano a répondu à son tweet, l’écriture, « Merci Ted. »

Carano a reçu des réactions négatives en ligne plus tôt ce mois-ci pour avoir partagé une série de publications et de mèmes incendiaires sur les réseaux sociaux mentionnant Jeffrey Epstein et comparant les conservateurs aux États-Unis aux victimes de l’Holocauste. Lucasfilm a confirmé plus tard à USA TODAY que Carano ne jouerait plus dans « The Mandalorian ».

Dans un communiqué le 11 février, Lucasfilm a déclaré qu’il n’employait pas actuellement Carano et qu’il n’était pas prévu qu’elle soit dans les prochains épisodes de « The Mandalorian ». Lucasfilm a simultanément dénoncé les publications de Carano comme dénigrant les identités culturelles et religieuses des gens, les qualifiant de répugnantes et inacceptables.

Carano était une guest star fréquente sur « The Mandalorian » depuis la première saison, avec Dune aidant souvent le personnage principal (joué par Pedro Pascal) dans sa mission de garder Grogu (alias Baby Yoda) à l’abri des forces impériales chassant la minuscule créature extraterrestre.

Depuis, elle a été embauchée par The Daily Wire, cofondé par le commentateur conservateur Ben Shapiro, pour produire et jouer dans un prochain film.

Contribution: Brian Truitt, Christal Hayes

