La star de Star Wars, Daisy Ridley, a déclaré qu’elle avait quitté les médias sociaux par crainte que le média puisse avoir un impact négatif sur sa santé mentale.

L’actrice de 28 ans de The Rise of Skywalker a décidé de se déconnecter du gramme, n’enverra aucun tweets et si elle se détourne de Facebook.

Daisy est préoccupée par le pouvoir négatif des médias sociaux après avoir vu des amis devenir «obsédés» par les messages électroniques et les mises à jour de statut.

Elle dit qu’elle veut profiter d’une vie plus privée et garder sa santé mentale à l’aise après avoir vu le niveau d’anxiété de ses amis grimper en raison du défilement, du goût et des tweets.







Elle a déclaré au magazine espagnol Smoda: «J’ai réussi à bien séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle, en partie probablement parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux.

«Les statistiques qui les relient (sites de médias sociaux) à l’anxiété sont terrifiantes.

«J’ai des amis complètement accros à leur téléphone qui ont souffert de ce problème.»







L’actrice a avoué qu’elle ressentait toujours l’attrait des médias sociaux bien qu’elle n’ait pas de comptes actifs sur aucune plateforme.

Elle a dit: «Je ne veux pas y retourner, mais parfois j’y pense.

« Mais la vérité est que non, je ne reviendrai pas. »

Un rapport du mois dernier a révélé que les médias sociaux nuisent à la santé mentale des adolescents.

Des recherches de l’Education Policy Institute et du Prince’s Trust ont révélé que les adolescents commencent à être affectés négativement par les médias sociaux à l’âge de 14 ans – les choses empirent à partir de ce moment-là.

Les experts estiment que cet impact, associé à une baisse de l’exercice physique pendant le verrouillage, pourrait être une bombe à retardement pour les adolescents.

Le rapport indiquait: «La participation aux activités et aux sports aura considérablement diminué en raison des fermetures d’écoles et du verrouillage, ce qui aura probablement des effets néfastes sur la santé mentale et le bien-être.»

Alors que Jonathan Townsend, directeur général britannique de The Prince’s Trust, a déclaré: «Les jeunes sont parmi les plus durement touchés par la pandémie, il est donc plus important que jamais qu’ils puissent bénéficier d’un soutien pour leur santé mentale pendant cette période critique de leur vie. «