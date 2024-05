Daisy Ridley à propos de « La Jeune Femme et la Mer », le nouveau scénario de « Star Wars »

Daisy Ridley est de retour sur grand écran avec l’une de ses plus belles œuvres à ce jour. Jeune femme et la mer. Réalisé par Joachim Rønning, le drame biographique sur la légendaire nageuse Gertrude « Trudy » Ederle est le film le plus éprouvant de la carrière de producteur de Jerry Bruckheimer, qui comprend notamment Top Gun : Maverick, Le flic de Beverly Hills et Danse éclair. Initialement prévu pour une sortie exclusive à Disney+, Ridley and co. ont été récompensés par une diffusion théâtrale limitée qui commence le 31 mai. De telles améliorations ne sont pas faciles étant donné les coûts associés à l’exposition théâtrale, mais comme l’a dit Rønning, Bruckheimer a été « implacable » dans sa quête du succès.

Le cheminement du film vers le théâtre, d’une certaine manière, est parallèle à l’histoire de l’opprimé qui Jeune femme et la mer est révélateur impliquant Trudy, et Ridley considère cet accomplissement durement gagné comme aussi gratifiant que tout ce qu’elle a fait jusqu’à présent.

«C’était certainement comme si nous avions décidé de faire un film merveilleux et cinématographique. Donc, que cela soit apprécié, c’est merveilleux, et j’espère que les gens iront voir [Young Woman and the Sea] sur grand écran », raconte Ridley Le journaliste hollywoodien.

Pour incarner une médaillée d’or olympique dans les années 1920 et la première femme à traverser la Manche à la nage, Ridley a déployé les mêmes efforts pour lesquels elle est devenue connue en incarnant un Jedi dans le Guerres des étoiles la franchise. Elle a été entraînée par une médaillée d’argent olympique nommée Siobhan-Marie O’Connor et, à la fin de la production, elle nageait en toute confiance dans la mer Noire et luttait contre les courants.

Lors de la récente première à Los Angeles de Jeune femme, Ridley était en train de ranger dans la salle de bain lorsqu’elle a reçu l’approbation inattendue d’une autre des nageuses de fond les plus légendaires de l’histoire, Diana Nyad. Sur la base de la présence de ce dernier au Jeune femme première et ses éloges ultérieurs de Ridley, il est évident que le propre biopic de Nyad, Nyad (2023), et Jeune femme peuvent coexister sans s’opposer, comme cela arrive souvent lorsque deux films couvrent un territoire similaire à un an d’intervalle.

«Je me lavais les mains dans la salle de bain… et elle est entrée. C’était la chose la plus surréaliste. J’ai continué : ‘C’est tellement trippant, c’est tellement trippant.’ Vous avez fait le truc, et j’ai juste joué le rôle de la personne qui a fait le truc », dit Ridley. «Mais elle était très encourageante car elle voyait que je m’étais entraîné très dur. Je voulais vraiment rendre justice aux nageurs… Donc recevoir une tape dans le dos de Diana Nyad était plutôt cool.

Ridley a récemment produit et joué dans son propre film indépendant, Pie, et après sa récente première à South by Southwest, le thriller réalisé par Sam Yates – écrit par le mari de Ridley, Tom Bateman – a déjà prévu d’être distribué au Royaume-Uni et en Irlande. Et Ridley révèle maintenant que la distribution aux États-Unis est déjà une affaire conclue : « Nous avons également une distribution aux États-Unis. Nous ne l’avons tout simplement pas encore annoncé », partage Ridley.

Pendant que Ridley tournait Piela patronne de Lucasfilm, Katlheen Kennedy, l’a invitée à un petit-déjeuner afin de lui présenter ce qui est actuellement considéré comme Star Wars : Nouvel Ordre Jedi. Avec la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy, le Maître Jedi bien-aimé de Ridley, Rey, rétablira l’Ordre Jedi, et elle espère lire prochainement le scénario du scénariste Steven Knight : « Je n’ai pas lu de vrais mots sur du vrai papier, mais [a script] est bientôt à venir », dit Ridley.

Ci-dessous, lors d’une récente conversation avec THRRidley explique également comment Jeune femmeaprès plus d’une décennie de travail, lui a finalement donné la chance de jouer des personnages opposés à sa sœur et à sa mère.

je parlait pour toi pendant que tu tournais Pie en janvier 2023, et vous veniez de regarder Jeune femme et la mer pour la première fois et j’ai dit à quel point c’était génial. Eh bien, les projections tests ont prouvé que vous aviez raison, ce qui a entraîné une surprise théâtrale. Cette tournure des événements a-t-elle été aussi gratifiante que tout ce à quoi vous avez participé jusqu’à présent ?

Oui. J’ai lu quelque part qu’un streamer sorti en salles ne s’est pas produit de cette façon, et même si c’est peut-être faux, nous avions certainement l’impression que nous avions décidé de faire un film merveilleux et cinématographique. Donc, que cela soit apprécié, c’est merveilleux, et j’espère que les gens iront voir [Young Woman and the Sea] sur grand écran. J’ai vu le film fini deux fois, et celui d’hier soir [L.A. premiere] le dépistage était tout simplement incomparable. En le regardant sur un écran de cette taille, il y a tellement de possibilités. L’histoire est si intime, mais l’espace est si grand qu’il est si joliment présenté sur un écran de cinéma.

Daisy Ridley dans le rôle de Trudy Ederle dans Disney Jeune femme et la mer Vladissav Lepoev

Vous avez tourné ce film environ six ou sept mois avant de devenir producteur et de jouer dans Pie. Avez-vous déjà eu l’occasion de discuter de votre ambition productive avec Jeune femme et la mer le producteur Jerry Bruckheimer ?

Était-ce seulement six ou sept mois auparavant ?

Oui, l’été 2022.

Oh mon Dieu, tu as raison ! Ouah. Dans ma tête, c’était plus long que ça. Est-ce que je lui ai parlé [Magpie]? Oui, Jerry et [producer] Tchad [Oman] et [writer-producer] Jeff [Nathanson] et [director] Joachim [Rønning] je savais que je le faisais. C’était merveilleux parce que j’ai pu jouer dans un film avec Jerry Bruckheimer, puis j’ai pu créer mon propre truc. Bien sûr, ce sont deux projets très différents, mais ces dernières années, j’ai eu la chance de réaliser beaucoup de projets très différents avec beaucoup de cinéastes très différents, que je respecte et dont le travail et les genres sont différents. Ce sont donc des projets très différents, mais au-delà du simple fait d’être acteur, il y a beaucoup de joie à faire partie d’une équipe qui donne vie à une histoire.

Daisy Ridley dans le rôle de Trudy Ederle dans Disney Jeune femme et la mer Disney

Trudy et toi vous êtes fait un nom à un siècle d’intervalle, mais pendant que je regardais Jeune femme et la mer, je me suis retrouvé à faire des parallèles avec votre propre carrière. Pourriez-vous vous identifier à l’expérience de Trudy à un certain niveau ?

En ce qui concerne son action qui a brisé les frontières, je ne sais pas si je pourrais me comparer à cela, mais je ressens certainement une détermination tenace. C’est drôle, j’ai vu l’amie de ma sœur récemment, et elle m’a connu adolescent. Je ne l’avais pas vue depuis des lustres et elle a dit : « Je me souviens toujours que tu étais super déterminée quand tu étais adolescente. » Et je me suis dit : « C’est intéressant. » J’ai donc l’impression d’être déterminé et d’être capable de faire quelque chose même si je ne savais pas comment j’allais le faire. Je voulais être acteur, mais je ne savais pas comment faire. Je viens juste de trouver mon chemin. Donc, d’un point de vue spirituel, cette détermination et cet amour de faire ce que vous voulez faire, je suppose qu’il y aurait là une certaine comparaison.

Kim Bodnia comme Henry Ederle, Jeanette Hain comme Gertrud Ederle, Daisy Ridley comme Trudy Ederle, Tilda Cobham-Hervey comme Meg Ederle dans Disney’s Jeune femme et la mer Elena Nenkova

Je suis content que tu aies mentionné une de tes sœurs, parce que Jeune femme C’est la première fois que vous entretenez une relation fraternelle importante dans un film. Avez-vous accueilli cette dynamique familière mais nouvelle à l’écran ?

Je l’ai beaucoup encouragé. Je n’ai jamais eu de sœur à l’écran et je n’ai jamais eu de mère à l’écran. Alors quand j’ai lu le scénario, c’était déjà tellement beau, mais j’ai eu une conversation avec Jeff Nathanson, Jerry, Chad et Joachim, où j’ai dit : « Pour moi, cette relation est le cœur absolu de l’histoire. Je veux que ce soit une histoire d’amour sur ces deux sœurs qui sont totalement représentatives de moments totalement différents de leur vie. Trudy surmonte beaucoup d’obstacles et, étrangement, elle a beaucoup de liberté là-dedans. Mais Meg ne le fait pas. Meg est représentative de pratiquement toutes les autres femmes de cette époque, et je voulais que cela semble réel lorsque les sœurs se chamaillent. Mes sœurs et moi nous disputons, mais nous nous aimons si farouchement qu’on ne peut nier ce lien fraternel.

Quand je faisais des tests avec des gens pour Meg, j’ai testé avec des acteurs incroyables, mais cela ne me convenait tout simplement pas, du point de vue de ma sœur. Et puis, quand Tilda [Cobham-Hervey] et j’ai parlé, il n’y avait que de l’alchimie. Il y avait ce truc de chimie, et ça a vraiment fonctionné. J’étais donc très encourageant dans cette relation et j’aime Tilda. Je suis heureux que la relation que nous entretenons ensemble en tant que personnes, je l’espère, se traduise à l’écran. Et Jeanette [Hain], qui est cette magnifique interprète, joue notre mère, et elle est incroyable en tant que rock de cette famille. J’étais donc ravi de travailler avec eux deux.

Jeanette Hain dans le rôle de Gertrud Ederle et Daisy Ridley dans le rôle de Trudy Ederle dans Disney’s Jeune femme et la mer Vladissav Lepoev

Trudy a-t-elle vraiment mangé du poulet frit en simulant au milieu de la Manche ?

(des rires.) Je ne sais pas si elle a mangé du poulet frit. Elle a dû le faire, car de nombreuses recherches ont été effectuées, mais [as a vegan]je mangeais du tofu frit [in that scene].

J’ai aussi vu qu’ils t’avaient déjeuner en flottant dans une piscine. Pourquoi était-ce nécessaire ?

Nous avons effectué une journée de travail sous-marin en cuve. Nous avions effectué toutes les opérations en eau libre dans la mer Noire la nuit, ce qui devait évidemment être plus contrôlé car c’était plus dangereux. Mais ensuite nous avons fait une journée de travail sous-marin et c’était plus confortable de rester dans la piscine. Alors j’avais mon petit flottant [lunch] plateau, et j’ai mangé mon déjeuner. C’était agréable. Mais c’est ce truc drôle où tu ne veux pas trop manger. Vous mourez de faim parce que vous avez fait tellement de travail, mais vous ne voulez pas trop manger au cas où vous vomiriez, en gros.

Vous avez travaillé avec l’un des Nyad producteurs sur La fille du roi des marais. Je sais que tu as tiré ça après le marais Roimais y a-t-il déjà eu des plaisanteries ludiques entre les films de natation longue distance ?

J’ai rencontré Diana Nyad hier soir [at the L.A. premiere]! C’était tellement surréaliste. Je me lavais les mains dans la salle de bain en attendant mes amis et elle est entrée. C’était la chose la plus surréaliste. J’ai continué : « C’est tellement trippant, c’est tellement trippant. Vous êtes réel. Vous avez fait la chose, et j’ai juste joué le rôle de la personne qui a fait la chose. Mais elle était très encourageante car elle voyait que je m’étais entraîné très dur. Et c’est merveilleux [to hear], notamment de la part des sportifs présents hier soir. Je voulais vraiment rendre justice aux nageurs et, physiquement, je voulais essayer de faire tout ce que je pouvais pour avoir l’air capable et vendre l’histoire. Donc, recevoir une tape dans le dos de Diana Nyad était plutôt cool.

Tant de temps, d’argent et d’énergie sont consacrés à enseigner les compétences des acteurs pour un film, et certains d’entre eux m’ont dit qu’ils ressentaient un peu de regret lorsqu’ils ne parvenaient pas à maîtriser une compétence particulière. Alors, qu’il s’agisse de faire tournoyer votre épée laser ou de faire des longueurs de natation, avez-vous déjà souhaité avoir plus de temps pour tout entretenir ?

J’ai l’impression de travailler très dur pour ce que j’ai à faire. Je travaille très dur pour l’entraînement et je travaille très dur pour le tournage, et puis après, je m’endors. Mais j’ai également conservé bon nombre des compétences que j’ai déjà acquises. j’ai fait un [Martin Campbell] film d’action avant Noël appelé Nettoyeuret j’avais fait du kickboxing la dernière fois Guerres des étoiles film, alors j’ai refait du kickboxing. Là, je ne partais pas de zéro. Je réapprenais et j’avais déjà des bases. La natation est la grande activité que je n’avais pas vraiment pratiquée auparavant et que je n’ai pas vraiment pratiquée depuis, mais en regardant à nouveau le film hier soir, je me suis dit : « Oui, j’ai beaucoup nagé et mon corps mérite du repos. »

Avant de revenir à Pieje dois faire cette chose obligatoire où nous posons des questions sur cet autre film Disney à venir [Star Wars: New Jedi Order]. Avez-vous déjà vu des mots sur papier ?

(des rires.) Je n’ai pas lu de vrais mots sur du vrai papier, mais [a script] est bientôt à venir.

Daisy Ridley dans Pie Avec l’aimable autorisation de SXSW/Rob Baker Ashton

Pie créé à South by Southwest, et il a récemment été distribué dans votre propre cour [U.K. and Ireland].

Nous avons également une distribution aux États-Unis. Nous ne l’avons tout simplement pas encore annoncé.

Dans l’ensemble, quelle a été la plus grande révélation dans la création de votre propre film ?

Honnêtement, faire des films est vraiment difficile, et je savais que c’était le cas, mais la réalisation du film n’a en réalité pas été difficile. C’est juste la suite qui est un véritable labyrinthe. Étant indépendants et trouvant ensuite une distribution, nous avons des partenaires incroyables, ce qui est merveilleux, mais je n’avais tout simplement pas réalisé combien de temps tout prenait. C’était donc surprenant. Mais j’adore notre film. Nous voulions faire quelque chose que nous n’avions pas vu depuis longtemps et je suis très heureux que nous puissions partager Pie avec le public cette année.

***

Jeune femme et la mer ouvre dans certains cinémas le 31 mai.