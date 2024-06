Daisy Ridley a canalisé le côté obscur en portant une robe en cuir noir à la première de Young Woman and The Sea

Comme le dernier film de Daisy Ridley, Jeune femme et la mer, devrait sortir en salles ce week-end, l’actrice a célébré le film en assistant à la première à Londres. En foulant le tapis rouge pour cet événement glamour, elle portait une magnifique robe digne du côté obscur, et c’est tout simplement trop beau !

Après s’être pavanée dans une robe bleu ciel lors de la première mondiale il y a une semaine, Daisy Ridley a fait un virage à 180° en matière de choix de mode en portant une robe en cuir noir et des cheveux lissés en arrière. Vérifie ça:

(Crédit image : Samir Hussein/Getty Images)

Cela donne des vibrations à Dark Rey ! La robe de première mondiale de Daisy Ridley à Londres présente un décolleté profond, des manches bouffantes et une partie corsetée attachée par une boucle de ceinture. Elle a porté la robe audacieuse, qui est une Atsuko Kudo personnalisée, avec des talons hauts blancs pointus. Elle portait également des boucles d’oreilles bleu clair, un eye-liner ailé noir et ses cheveux super lissés en arrière. Si elle n’était pas surtout connue pour Guerres des étoiles films, on pourrait comparer le look à La matrice aussi!

Jeune femme et la mer est le dernier des films Disney à venir sur le calendrier de sortie 2024, alors qu’il sortira en salles ce vendredi 31 mai. Le film met en vedette Ridley dans le rôle de Gertrude « Trudy » Ederle, qui est devenue la première femme à traverser la Manche à la nage sur 21 milles en 1926. Avant cet exploit, le nageur de compétition américain a remporté une médaille d’or lors des Jeux olympiques d’été de 1924 alors qu’il concourait au sein de l’équipe américaine au relais 4 × 100 mètres nage libre.

Le nouveau film a été produit par Jerry Bruckheimer, qui tentait d’adapter le livre non-fiction du même nom depuis qu’il en avait acquis les droits en 2015. CendrillonLily James de ‘s était initialement attachée au rôle, mais Daisy Ridley a fini par prendre la barre et jouer le célèbre personnage à la place. Vous pouvez consulter le Jeune femme et la mer bande-annonce ci-dessous :

Guerres des étoiles à venir (Crédit image : Lucasfilm) Films et émissions de télévision Star Wars à venir

Après la sortie du biopic, Daisy Ridley devrait reprendre son rôle de Rey Skywalker dans un spin-off axé sur le personnage actuellement en préparation. Selon la précédente mise à jour de l’actrice en avril, elle a vu un script pour elle ensuite Guerres des étoiles film et la production du film sera bientôt en cours.

Ridley a dit au revoir au Guerres des étoiles franchise en 2019 lorsque L’ascension de Skywalker sortir en salles. Comme l’actrice l’a récemment dit au co-animateur de ReelBlend, Jake Hamilton, elle a traversé une « période de deuil » autour de la fin de la franchise et a hâte de jouer à nouveau son personnage emblématique. Selon certaines informations, le film se déroulera 15 ans après les événements de la trilogie Sequel alors que Rey tente de « reconstruire l’Ordre Jedi ».

Alors que nous nous préparons à la voir Jeune femme et la merDaisy Ridley a absolument tué ce look cuir !