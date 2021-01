Daisy May Cooper s’est excusée auprès des fans qui ont été offensés par un message de perte de poids qu’elle a partagé sur Instagram, comme elle l’a admis: « J’aurais dû savoir mieux. »

Le téléchargement maintenant supprimé montrait Daisy révélant la transformation de son corps dans le miroir de sa salle de bain alors qu’elle parlait des avantages du régime céto.

Daisy a déclaré qu’elle suivait le plan à faible teneur en glucides depuis l’accueil de son deuxième enfant en septembre et s’est rendue sur les réseaux sociaux pour montrer son ventre aminci.

Cependant, les images avant et après ont été heurtées par une énorme réaction de la part de ses médias sociaux, incitant l’actrice de This Country à appuyer sur le bouton de suppression.







« Je suis extrêmement désolé. Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont appelé. Je vous aime tous », a ensuite expliqué Daisy sur son histoire Instagram.

Plus tôt dans la journée, Daisy a posé dans sa salle de bain pour montrer les résultats de son régime de santé qui, selon elle, était le « seul régime qu’elle ait jamais vraiment apprécié ».

Dans la légende, elle a écrit: « Quelqu’un d’autre fait du céto? Ma compagne Sarah et mon père ont suggéré que je fasse un essai et je suis choquée de la rapidité avec laquelle le poids diminue.

« Pardonne les miroirs de merde et le soutien-gorge gris et le fait que je ne me trouve pas dans la même position alors je ressemble à un nain à droite …

« Et ne paniquez pas … je ne vais pas faire la promotion de DVD ou de produits pour perdre du poids. Photo à droite prise le 1er janvier. Soyez reconnaissant pour tous les conseils céto, seul régime que j’ai jamais vraiment apprécié. «









Une mère célibataire handicapée a répondu en appelant Daisy pour s’être qualifiée de «naine» dans le message.

Elle a remercié Daisy d’avoir pris les photos et la légende et lui a demandé de parler publiquement de l’erreur ‘afin de sensibiliser votre large base de fans qui ne semble pas trouver de problème avec cette merde. «

Daisy, 34 ans, a déclaré qu’elle était heureuse de présenter ses excuses et a retiré le message original.













La star née à Cirencester a donné naissance à son deuxième enfant l’année dernière, un fils qu’elle a nommé d’après son regretté co-star Michael Sleggs.

Daisy et son mari Will sont également parents de sa fille Pip.

La comédienne est bien connue et admirée pour sa nature franche, étant devenue célèbre dans Ce pays et apparaissant sur Task Master et Celebrity Gogglebox.