Daisy May Cooper s’est excusée auprès des fans après avoir rapidement fait marche arrière sur une publication Instagram offensive.

La star de This Country, âgée de 34 ans, avait partagé quelques selfies d’elle alors qu’elle célébrait sa perte de poids post-bébé, mais elle a ajouté qu’elle ressemblait à une «naine», ce qui a exaspéré des légions de ses fans.

Daisy a pris le selfie au miroir dimanche alors qu’elle montrait les résultats de son régime céto qui l’a aidée à se remettre en forme après avoir accueilli son deuxième fils en septembre.

Cependant, elle a rapidement répondu, après qu’il soit devenu clair que l’utilisation du mot offensant avait bouleversé de nombreuses personnes et elle a admis dans ses excuses: « Je devrais savoir mieux ».







Dans un article séparé sur son histoire Instagram lundi, Daisy a écrit: « Je suis extrêmement désolé. Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont appelé. Je vous aime tous. »

La Little People of America Charity a décrit le mot midget comme quelque chose «créé comme une étiquette utilisée pour désigner des personnes de petite taille qui étaient exposées en public pour la curiosité et le sport».

L’organisme de bienfaisance dit également: « Aujourd’hui, le mot« nain »est considéré comme une insulte désobligeante. »

L’acteur Warwick Davis, qui a joué dans les films Star Wars ainsi que dans Harry Potter, a déjà expliqué sur Twitter à quel point le mot est offensant.

Il a tweeté: « L’utilisation du mot ‘midget’ n’est pas appropriée et est considérée comme très offensante si elle vise une personne atteinte de nanisme. Il vaut mieux éviter son utilisation en toutes circonstances. »







Le NHS explique que le nanisme est une condition caractérisée par une taille inhabituellement courte.

Cela pourrait également signifier qu’ils ont d’autres problèmes physiques, tels que des jambes arquées ou une colonne vertébrale inhabituellement courbée.

Daisy avait écrit que son régime céto fonctionnait bien et qu’elle était « choquée par la rapidité avec laquelle le poids diminue ».

Elle a ensuite continué à écrire: « Pardonnez les miroirs de merde et le soutien-gorge gris et le fait que je ne me trouve pas dans la même position alors je ressemble à un nain à droite …

« Et ne paniquez pas … je ne vais pas faire la promotion de DVD ou de produits de perte de poids.

« Photo à droite prise le 1er janvier. Soyez reconnaissant pour tous les conseils céto, seul régime que j’ai jamais vraiment apprécié. » (sic)

Daisy a épousé son partenaire de longue date Will Weston en 2019 et ils ont deux enfants, une fille nommée Pip et un fils appelé Jack.

