Daisy May Cooper a révélé qu’elle était à l’hôpital ces derniers jours après avoir souffert de calculs rénaux.

La star de This Country s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle avait vécu une période difficile cette semaine après avoir souffert de la maladie qui peut entraîner une infection rénale.

Daisy, qui a également été avec des béquilles récemment après s’être blessée à la jambe, semblait être de bonne humeur malgré ses problèmes de santé alors qu’elle posait avec un bassin sur la tête.

Elle a légendé le cliché: « Eurgh, les pires jours.

« J’ai été à l’hôpital avec des calculs rénaux sanglants. Les infirmières m’ont fait mon propre chapeau pour me remonter le moral. Des beautés sanglantes absolues. »







(Image: Daisy May Cooper / Instagram)



Plusieurs célébrités se sont précipitées dans la section des commentaires pour envoyer leurs meilleurs vœux à la star.

Ulrika Jonsson a écrit: « C’est vraiment douloureux! Je préfère chasser mes 4 ingrats successivement plutôt que de passer par ça.

Susanna Constantine a dit: « Espèce de pauvre! Plus douloureuse que l’accouchement. Mais ça vaut le coup pour le chapeau. Sentez-vous mieux xx. »







(Image: Mike Marsland / WireImage)



Tandis que Spice Melanie C ajoutait: « Les gens mettront tout en œuvre pour sortir de la maison et prendre le petit déjeuner au lit, hein! Rapidité de rétablissement, nous avons besoin de vous remettre les boutons de conversation dès que possible. »

La semaine dernière, la star a promis qu’il y aurait « autant de boutons bancaux » que possible dans son nouveau livre à venir Don’t Laugh, It Will Only Encourager Her, en référence au pénis d’un ex petit ami.

Daisy a déclaré dans un post Instagram qu’elle s’était heurtée à ses agents au sujet de l’inclusion d’une histoire sur le pénis de son ex-petit ami qui « se penchait massivement vers la gauche ».







(Image: Getty Images)



Daisy a déclaré: « Il s’agit essentiellement de moi qui suis f ** k up. J’ai fait plus d’erreurs que tous les épisodes de Chuckle Brothers réunis et je n’ai toujours pas appris d’eux.

« J’ai l’histoire de la strip-teaseuse là-dedans, la fois où je me suis fait baiser tout seul et j’ai essayé de faire planter une discothèque de 16 ans… »

Elle a également déclaré avoir discuté d’un producteur qui a déclaré qu’elle ne pouvait pas jouer Kerry dans This Country, et a révélé qu’elle l’avait nervuré après avoir remporté quatre Baftas pour la série et écrit son livre.