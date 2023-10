Daisy May Cooper a l’air plus mince que jamais alors qu’elle montre une incroyable perte de poids lors d’une journée glamour

DAISY May Cooper a montré son incroyable perte de poids en paraissant plus mince que jamais lors d’une apparition dans la presse glamour.

La star a fait tourner les têtes dans un ensemble entièrement noir alors qu’elle assistait aujourd’hui au lancement VIP officiel du Legoland Adventure Golf au Legoland Windsor Resort.

Caractéristiques du Rex



Caractéristiques du Rex



Daisy, 37 ans, était magnifique alors qu’elle montrait son incroyable perte de poids, tout en enfilant un blazer noir ajusté surdimensionné et chic.

La star avait l’air plus mince que jamais alors qu’elle posait pour des photos tout en portant un haut noir et des leggings moulants.

Daisy a montré ses jambes fines et toniques tout en portant des bottes en cuir noir à talons épais qui lui donnaient plus de hauteur.

Elle a accessoirisé des lunettes de soleil noires qu’elle portait sur le dessus de la tête lorsqu’elle posait pour des photos.

Son maquillage était impeccable alors qu’elle optait pour un look glamour composé d’un eye-liner noir, d’un mascara, d’un fard à joues et d’une lèvre nude.

Les tresses blondes de Daisy étaient droites et baissées avec beaucoup de longueur et de volume.

La personnalité de la télévision semblait en excellente forme alors qu’elle affichait son physique allégé.

Bien qu’elle ait été victime d’abus lorsqu’elle a révélé sa silhouette plus mince en 2017, Daisy a continué d’afficher sa remarquable perte de poids cette année.

Elle a admis qu’elle avait opté pour le régime céto qui implique des repas faibles en glucides et riches en graisses.

Daisy a déclaré au magazine Grazia : « J’ai reçu des messages du genre : « Eh bien, maintenant que tu as perdu du poids, tu n’es plus drôle. » C’est quoi ce bordel ? Pourquoi les femmes doivent-elles être grosses pour être drôles ?

«Cela me met tellement en colère. Je défends n’importe qui. Je pense que tout le monde devrait être content de son corps. Mais je ne l’étais pas.

En septembre, l’actrice et écrivaine avait l’air sensationnelle dans une robe découpée alors qu’elle apparaissait dans Never Mind the Buzzcocks de Sky Max.

Daisy, mieux connue pour son rôle de Kerry Mucklowe dans la comédie This Country de la BBC Three, était tout sourire lorsqu’elle a rejoint le panel du quiz.

La star était glamour dans une robe à décolleté découpé et des boucles d’oreilles pendantes.

Getty

Daisy a raconté comment elle avait fait face à la réaction des fans après sa perte de poids verrouillée[/caption]