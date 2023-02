Daisy May Cooper a l’air incroyable alors qu’elle partage des photos des coulisses des Brit Awards en sous-vêtements

DAISY May Cooper a montré des clichés de sous-vêtements époustouflants des coulisses des Brit Awards 2023.

Le comédien, qui a été révélé comme The Masked Singer’s Otter plus tôt ce mois-ci, a posé pour un selfie miroir.

Getty

Daisy a séduit les fans avec un regard moulant sur les Britanniques[/caption] Instagram

Elle a posé en sous-vêtements dans un nouveau cliché[/caption]

Daisy, 36 ans, qui est surtout connue pour son apparition dans la série This Country de la BBC Three, s’est déshabillée jusqu’à ses sous-vêtements dans le selfie.

Elle a laissé ses longues mèches blondes tomber sur sa poitrine alors qu’elle montrait ses nombreux atouts dans le body très décolleté.

Le sous-vêtement noir tout-en-un épousait ses courbes alors qu’elle associait le look à des bottes blanches et à un maquillage glamour.

Daisy se tenait dans une cabine d’essayage dans les coulisses des Brit Awards, où elle a révélé sa silhouette amincie.

La star a écrit à ses fans: “Tellement ravie de moi, les norks là-dedans.

“Ce que vous ne savez pas, c’est que j’ai dû utiliser un rouleau entier de ruban adhésif industriel pour soulever mes saggers du sol.”

“Joyeux putain de Saint-Valentin, je vous aime tous”, a ajouté Daisy.

Cela vient après que Daisy ait révélé son incroyable perte de poids sur le tapis rouge des Brit Awards la semaine dernière.

Elle a montré sa silhouette amincie dans un look en cuir moulant, qui serrait sa taille avec une ceinture serrée.

L’actrice a associé la robe en cuir à de longues manches en latex alors qu’elle montrait ses longues jambes dans la jupe échancrée.

Daisy a été dévoilée en tant que Otter sur le chanteur masqué plus tôt ce mois-ci, après avoir donné des indices sur son identité.

Elle s’est rendue au studio Good Morning Britain pour parler de son expérience dans l’émission peu de temps après.

Daisy a révélé qu’elle avait le béguin pour la star de GMB, Ben Shephard, alors qu’elle s’asseyait pour une interview.

Elle était bouleversée lorsqu’elle est entrée dans le studio GMB portant une couverture couverte du visage de Ben.

Auparavant, le timide Ben avait plaisanté en disant qu’il se sentait “comme si c’était le rendez-vous Tinder le plus public de tous les temps, ça”.

Daisy, dont l’autobiographie est dédiée à “fit” Ben, a accueilli le diffuseur avec un gros câlin et a été vue agitant son visage pour contenir les larmes avant que l’émission ne se transforme en pause publicitaire.

Elle avait à peine repris ses esprits lorsque le programme est revenu, l’air véritablement ébloui, assise en face du beau Ben.

Elle a déclaré: “Quand j’étais plus jeune, il est venu sur ma télévision et je n’ai jamais regardé en arrière depuis. Tu es l’homme le plus merveilleux du monde.”