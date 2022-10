Daisy Lowe attend son premier enfant – Hollywood Life

Voir la galerie





Moins d’un mois après Marguerite Lowe a annoncé qu’elle et l’agent immobilier Jordan Saül allaient se marier, la fille de 33 ans de Gavin Rossdale a annoncé le 3 octobre qu’elle allait être maman. “Je voulais partager quelques nouvelles avec vous – Jordan et moi allons avoir un bébé”, a-t-elle légendé une galerie Instagram en noir et blanc. Sur la première photo, Daisy a montré sa bosse de bébé en pleine croissance tout en posant à côté d’un mur imprimé guépard. La deuxième diapositive était une échographie montrant l’enfant qui grandissait en elle.

“Nous sommes absolument pleins à craquer de bonheur”, a ajouté Daisy. J’oscille sauvagement entre l’excitation et la nervosité avec un soupçon de nausées matinales pour faire bonne mesure ! Un grand amour à vous tous. Gavin, 56 ans, a commenté la photo, laissant une chaîne de trois émojis au cœur rouge. Le fiancé de Daisy a également partagé la nouvelle sur sa page, ajoutant “Baby On Board”.

Les amis et les fans du couple ont rempli la section des commentaires d’émojis d’amour et de cœur. « Des nouvelles incroyables. Quel enfant chanceux !! » commenté Luc Evans. Mes nouvelles les plus préférées de tous les temps !!!! Vous deux allez être les plus beaux parents. Adorez-vous 3 et montles au-delà », a ajouté Portia Freeman, qui a également écrit: «Petite main agitant. Hiiiii, Tatie P t’adore déjà tellement. “WEEEEEEEHOOOOOOOOOOOOO les petites besties s’unissent”, a écrit Emma Louise Connolly.

La nouvelle du bébé survient près d’un mois après que Daisy a annoncé ses fiançailles avec Jordan. “Nous avons pris cette photo cet après-midi quelques instants avant que Jordan Saul ME DEMANDE DE L’ÉPOUSER !!!” Daisy a sous-titré une photo du 7 septembre d’elle embrassant son amour alors qu’elle se trouvait dans une forêt. “J’ai dit putain oui… Je suis officiellement ta fiancée et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi, mon futur mari.”

Daisy est la fille de Gavin Rossdale et Perle Lowe. Bien que Daisy soit née en 1989, Gavin n’a pas été confirmé comme étant son père jusqu’à ce qu’il passe un test de paternité en 2004. Gavin et Pearl étaient autrefois les meilleurs amis, et une aventure d’un soir a conduit à la naissance de Daisy. Gavin était même le parrain de Daisy jusqu’à ce que le test en révèle bien plus.

“C’était intense”, a déclaré Daisy à propos de la nouvelle et du processus de réconciliation. Gavin et Daisy ont été séparés pendant des années après le test de paternité, mais les deux avaient trouvé une solution en 2009. « Il n’y a pas de manuel pour découvrir que votre filleule est vraiment votre fille ou que votre parrain est votre père. Je pense que nous l’avons traité du mieux que nous pouvions. Cela signifiait que nous avons eu un début vraiment difficile, mais nous avons compris et je suis vraiment reconnaissant que nous l’ayons compris au fur et à mesure.