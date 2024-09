Daisy Edgar-Jones porte une robe bleu ciel Gucci pour la première de « On Swift Horses »

Daisy Edgar-Jones s’est rapidement imposée comme une personne à suivre, non seulement à l’écran mais aussi sur le tapis rouge. Avec l’aide de la styliste Dani Michelle, l’actrice a réussi l’une des les tournées de presse les plus réussies sur le plan vestimentaire de cette année, faisant la promotion de son blockbuster d’été Tornades avec un une rafale de tenues sur le thème des cyclones . Sa tempête de regards a brièvement cessé après la fin de la projection du film, du moins jusqu’à son apparition hier au Festival du film de Toronto.

Robin Marchant Le vent était un acteur payé.

Sortie pour la première mondiale de son film Sur des chevaux rapidesEdgar-Jones incarnait l’élégance dans une robe bleu ciel signée Gucci. Le tissu plissé aérien de la pièce tombait jusqu’au sol, dissimulant quelque peu une paire de talons blancs à lanières, bien que la transparence de l’ensemble révélait une combinaison bleue assortie portée en dessous. Un décolleté audacieux plongeait presque jusqu’au nombril de l’actrice en forme de V profond, tandis qu’une cravate asymétrique flottait sur son bras droit à chaque rafale de vent.

GEOFF ROBINS

Edgar-Jones a choisi de ne pas trop accessoiriser sa robe fantaisiste, choisissant plutôt de mettre en valeur sa couleur avec un maquillage coordonné. Une ombre à paupières bleu poudré a été placée aux coins intérieurs de ses yeux, tandis que des cils flottants et un brillant à lèvres transparent offraient un glamour plus naturel. Elle portait ses cheveux bruns méchés en demi-lune, laissant apparaître une paire de boucles d’oreilles épaisses en or.

Robin Marchant

Plus tard dans la soirée, l’acteur a posé avec son partenaire à l’écran Jacob Elordi, qui a apporté son propre glamour sur le tapis rouge dans un costume vert olive. En dessous, il portait une chemise blanche boutonnée – généreusement déboutonnée pour mettre en valeur un collier de perles – ainsi qu’une paire de chaussures habillées en cuir noir verni. Alors qu’Elordi posait avec Edgar-Jones, ils ont partagé quelques rires et des regards intimes, alimentant l’alchimie de leur personnage.

Articles connexes

Basé sur le livre du même nom de Shannon Pufahl paru en 2019, Sur des chevaux rapides est un drame des années 1950 qui suit les jeunes mariés Muriel (Edgar-Jones) et Lee (Will Poulter) qui commencent une nouvelle vie à leur retour de la guerre de Corée. Leur relation est toutefois bouleversée par l’arrivée du frère cadet de Lee, Julius (Elordi).