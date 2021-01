Daisy Edgar-Jones partage son histoire derrière ses franges de gens normaux

Tout comme le collier à chaîne de Connell, les cheveux de Marianne sont devenus une partie importante de la Personnes normales fandom.

La série Hulu, qui met en vedette Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, est devenu un succès instantané lors de son lancement sur Hulu en avril 2020, les téléspectateurs tombant rapidement pour les deux protagonistes de l’émission. En fait, beaucoup Personnes normales les fans ne peuvent toujours pas en avoir assez de la frange frange que le personnage de Daisy, Marianne, berce dans la série.

Alors, comment at-elle atterri sur cette coiffure? Comme le destin l’aurait voulu, Daisy a coupé sa frange après avoir perdu un travail d’actrice différent. « C’est tellement drôle parce que ma frange est venue du fait de ne pas avoir obtenu un rôle que je voulais vraiment », a déclaré l’actrice britannique de 22 ans. Le spectacle de ce soir. « Et j’étais si triste et je me suis dit: ‘Bon, je vais faire un changement, je vais juste couper tous mes mèches avant de mes cheveux.' »

«Et puis après, j’ai trouvé un emploi», a-t-elle ajouté, «donc je dois une grande partie de ma carrière à… il semble que je ne puisse agir que si vous ne voyez qu’une partie de mon visage.