Daisy Edgar-Jones et Kingsley Ben-Adir seront les vedettes de La Chatte sur un toit brûlant

Getty Images Daisy Edgar-Jones a joué dans Twisters, Normal People et Where The Crawdads Sing

La star de Normal People, Daisy Edgar-Jones, apparaîtra dans une nouvelle production de Cat On A Hot Tin Roof au théâtre Almeida de Londres plus tard cette année. L’actrice, qui a également joué dans Twisters et Where The Crawdads Sing, apparaîtra dans la série pendant huit semaines à partir du 10 décembre. Elle apparaîtra aux côtés de Lennie James, plus connu pour Line of Duty et The Walking Dead, et Kingsley Ben-Adir, qui a été vu dans Barbie et a joué Bob Marley dans le biopic One Love. D’autres productions annoncées vendredi par l’Almeida mettront en vedette Ruth Wilson, interprétée par Luther, et l’acteur américain Michael Shannon.

La Chatte sur un toit brûlant marque le premier rôle important sur scène d’Edgar-Jones depuis qu’elle est devenue célèbre en 2020 avec le drame de la BBC Normal People. Cependant, elle était l’une des un grand nombre d’acteurs qui ont participé dans la récente production de Red Rabbit White Rabbit, qui a vu une star différente diriger le spectacle chaque soir tout au long de sa représentation au Soho Place.

EPA Kingsley Ben-Adir est apparu dans Barbie et a joué Bob Marley dans le biopic One Love

Écrit par Tennessee Williams en 1955, La Chatte sur un toit brûlant raconte l’histoire d’une famille qui s’est réunie pour célébrer l’anniversaire du patriarche, Big Daddy. Mais dans les coulisses, la famille est en crise. La pièce, récompensée par un prix Pulitzer, explore les thèmes de la malhonnêteté, du désir et de la lutte pour le pouvoir et le contrôle. Edgar-Jones est déjà apparu dans la pièce Albion de Mike Bartlett, également jouée au théâtre Almeida, en 2020, peu de temps avant que le confinement lié au Covid n’arrête les productions théâtrales. L’actrice est ensuite devenue célèbre pendant la pandémie lorsqu’elle est apparue aux côtés de Paul Mescal dans Normal People, l’adaptation télévisée du roman extrêmement populaire de Sally Rooney.