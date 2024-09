Daisy Edgar-Jones et Jacob Elordi sont les protagonistes d’un drame « surmené » des années 1950 sur la vie cachée des homosexuels

TIFF

Au milieu d’un casting de stars, Edgar-Jones offre une prestation « magnifiquement discrète » dans le rôle d’une femme aux prises avec une attirance pour les personnes du même sexe – mais l’intrigue est trop complexe pour le bien du film.

Dans son intrigue épurée, On Swift Horses ressemble à un triangle amoureux, ou peut-être à un quadrilatère, qui se déroule dans les années 1950 réprimées. Daisy Edgar-Jones et Will Poulter jouent Muriel et Lee, deux jeunes mariés qui quittent le Kansas pour la Californie, et Jacob Elordi joue le frère de Lee, Julius. Il est clair dès le début que Muriel est plus consciencieuse qu’excitée à l’idée d’épouser Lee, et qu’il existe un lien fort entre elle et son beau-frère. Au lieu de se concentrer, comme prévu, sur ce triangle, avec Muriel au centre, le film tente quelque chose de plus subtil et compliqué. L’étincelle entre Muriel et Julius n’est pas sexuelle. Il se rend à Las Vegas, où il entame une relation passionnée avec Henry (Diego Calva), tandis que Muriel se débat avec son propre malheur et son attirance pour les femmes. C’est une histoire de subterfuges, de secrets et de reconnaissances rarement exprimés à voix haute. Et cela fonctionne bien mieux comme idée que comme film.

Edgar-Jones et Elordi ont très peu de scènes face à face, ce qui explique peut-être pourquoi l’insistance de Julius sur le fait qu’ils se connaissent instinctivement n’est jamais vraiment convaincante.

Malgré la performance magnifiquement sobre d’Edgar-Jones, On Swift Horses ne prend vie que de manière sporadique. Son rythme lent donne une impression de banalité. Le style n’est pas assez naturel ou convaincant pour nous emmener dans son monde fictif, mais il n’est pas assez stylisé pour être poétique. Le réalisateur, Daniel Minahan, surtout connu pour ses séries télévisées telles que Fellow Travelers, a réalisé un film bien pensé et pour l’essentiel sans vie. Le film suit Julius et Muriel sur des chemins parallèles la plupart du temps, car leurs parcours respectifs font écho. Edgar-Jones et Elordi ont très peu de scènes face à face, ce qui explique peut-être pourquoi l’insistance de Julius sur le fait qu’ils se connaissent instinctivement, y compris leurs attirances homosexuelles, n’est jamais vraiment convaincante.

Le film paraît parfois ensoleillé et éblouissant. À San Diego, Muriel porte des chapeaux de dame des années 50 et se rend à l’hippodrome, mais garde ce fait et la plupart de ses gains pour elle, cachant de l’argent dans la doublure de son sac à main. Ce n’est que le début de sa vie secrète. Une femme élégante à l’hippodrome lui glisse une boîte d’allumettes avec le nom d’un endroit dont Muriel ne sait pas encore qu’il s’agit d’un hôtel et d’un bar gay. Elle sait en revanche qu’elle est attirée par sa voisine, Sandra (Sasha Calle). Edgar-Jones capture le frisson du secret et de la liberté que Muriel éprouve sous son apparence d’épouse conventionnelle.

Will Poulter est exceptionnel, révélant les couches de conscience qui rendent Lee plus compliqué qu’il n’y paraît à première vue.

Pendant ce temps, Julius, qui a été à la dérive en tant que joueur de cartes et arnaqueur, obtient un vrai travail dans un casino de Las Vegas pour repérer les tricheurs pour la direction, où il rencontre Henry, qui est tout à fait pour faire équipe pour tromper ce casino. Elordi ressemble au beau gosse des années 50, mais son jeu d’acteur est plat même quand il est censé être follement obsédé par Henry. Calva est dynamique dans le rôle du volatile Henry, dont la dévotion pour Julius va et vient. Et un rappel à la réalité : Calva a eu une vague de publicité l’année dernière pour avoir taquiné ce qu’il a appelé « assez chaud » Les scènes de sexe avec Elordi sont certes très rares, mais tout cela est relatif. Ces scènes sont plutôt sages comparées à celles de Fellow Travelers, qui était bien plus explicite et fougueux, et plus convaincant dans sa description d’une relation homosexuelle passionnée. Ce n’est pas un fait nouveau que les années 1950 étaient une décennie réprimée et homophobe, et On Swift Horses ne parvient pas à capturer la tension et la peur avec lesquelles Julius vit.

Poulter est exceptionnel, révélant les couches de conscience qui rendent Lee plus compliqué qu’il n’y paraît à première vue. Il ne se pose pas de questions sur son mariage et sur le rêve de banlieue américain que tout le monde était censé vouloir. Mais il en sait plus sur son frère qu’il ne le laisse entendre. « Je ne te demande pas de changer, Julius. Je veux juste que tu sois en sécurité », dit-il. Il en sait moins sur sa femme, la prévenant délicatement que Julius n’est pas celui qu’elle croit. « Il a ses propres passions. Il n’est tout simplement pas comme nous », lui dit-il. Lorsque Henry disparaît et que Julius le recherche, il arrive à San Diego et tout s’écroule.