Daisy Edgar-Jones affirme que l’alchimie avec Jacob Elordi dans le nouveau film n’était « pas difficile »

Daisy Edgar-Jones donne du crédit à qui le mérite.

Au Festival international du film de Toronto (TIFF), l’actrice a participé à une séance de questions-réponses le samedi 7 septembre, au cours de laquelle elle a décrit à quoi ressemblait son alchimie avec Jacob Elordi dans le drame des années 1950. Sur des chevaux rapidesqui a fait sa première mondiale lors de l’événement.

« Ce n’est pas difficile de créer une alchimie avec Jacob », a-t-elle expliqué à propos de Salin acteur, « parce qu’il est tellement charismatique ».

Edgar-Jones, 26 ans, a ajouté que les scènes de tournage axées sur « la dynamique interpersonnelle » et les « relations entre » elle et les personnages d’Elordi sont « si subtiles et intelligentes ».

Jacob Elordi et Daisy Edgar-Jones en 2024.

Monica Schipper/Getty



« Ce que j’ai aimé dans ce scénario, c’est que j’avais presque l’impression de lire de la poésie et qu’une grande partie de ce qui se passe se trouve dans le sous-texte », a-t-elle poursuivi.

« Je pense donc que la manière [director Daniel Minahan] « Il a filmé ça, la façon dont il nous a laissé l’espace pour apprendre à nous connaître et pour jouer, et toutes les premières scènes de Jacob et moi dans le film, nous les avons tournées en premier, ce qui était génial », a déclaré Jones, en particulier parce que leurs personnages étroitement liés sont bientôt séparés pendant une grande partie du film.

Elordi, 27 ans, a ajouté qu’il avait apprécié de s’appuyer sur son personnage de « cow-boy » et a fait écho au fait que leur alchimie était « immédiatement là ».

Il a dit que lorsqu’il « a dû auditionner pour le film avec Dan et Daisy, c’était plutôt comme un atelier et nous avons dansé et [played] cartes. Il était assez clair à ce moment-là que nous allions pouvoir trouver cette connexion.

Sur des chevaux rapides est basé sur le livre du même nom de 2019 de Shannon Pufahl.

Selon un synopsis officiel du filmil suit « les jeunes mariés Muriel (Edgar-Jones) et Lee (Will Poulter) qui commencent une nouvelle vie à son retour de la guerre de Corée. Cependant, leur stabilité retrouvée est bouleversée par l’arrivée du jeune frère charismatique de Lee, Julius [Elordi]un joueur capricieux avec un secret.

« Un dangereux triangle amoureux se forme rapidement, alors que les trois se jurent de commencer une nouvelle vie ensemble en Californie, mais leur tentative de réaliser le rêve américain s’effondre lorsque Julius disparaît et se dirige plutôt vers Las Vegas », poursuit le synopsis. « Muriel se lance dans une vie secrète, pariant sur des chevaux de course et découvrant un amour qu’elle n’aurait jamais cru possible. »

Jacob Elordi et Daisy Edgar-Jones en 2024.

GEOFF ROBINS/AFP via Getty



Aux côtés d’Edgar-Jones et d’Elordi, le projet met également en vedette Sasha Calle, Diego Calva, Will Poulter et Kat rusée.

Sur des chevaux rapides est actuellement à la recherche d’une distribution.