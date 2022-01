Daisy Campbell d’Emmerdale est complètement différente d’Amelia Spencer alors qu’elle est glamour dans un corset

Daisy Campbell d’EMMERDALE avait l’air très éloignée de son personnage de feuilleton Amelia Spencer alors qu’elle se préparait pour une soirée.

L’actrice, 18 ans, a partagé son dernier look sur Instagram posant dans un crop top de style Burberry avec un chien et une jeune fille imprimés sur le devant.

Daisy est surtout connue pour avoir joué l’écolière Amelia Spencer dans le feuilleton ITV[/caption]

Elle portait ses cheveux blonds en une raie au milieu avec de petites tresses de chaque côté et se peignait les ongles en noir pour une finition audacieuse.

L’actrice, qui est apparue dans les Dales pendant 11 ans, offre souvent aux fans sa vaste collection de garde-robes colorées lorsqu’elle assiste à des événements et à des vacances fastueux.

Elle a récemment profité d’un séjour de luxe à Dubaï et a visité le restaurant exclusif Nobu du complexe cinq étoiles Atlantis Palm.

Daisy a annoncé son arrivée à Dubaï avec des photos d’elle-même dans un bikini string noir, posant avec l’horizon distinctif de la ville derrière elle.

Elle a légendé l’ensemble de photos avec les mots: « l’emplacement dit tout ».

La nourriture japonaise chez Nobu a été un régal avec le favori de la télé, qui a jailli: « Je veux pleurer que la nourriture était si bonne ».

Sans aucune dépense épargnée, Daisy a arrosé son repas avec du champagne Laurent-Perrier.

Ce fut une pause bienvenue pour la star d’Emmerdale qui a abordé des scénarios intenses au cours des 18 derniers mois.

Les téléspectateurs ont fondu en larmes lorsque Dan Spencer a finalement admis qu’il ne pouvait pas s’occuper de sa fille Amelia et a déclaré qu’il la placerait en garde.

Il a été incapable de travailler pendant des mois après que Brenda l’ait accidentellement empoisonné avec des amandes dans le café, ce qui lui a fait subir une crise et s’est endommagé le dos.

Les responsabilités familiales incombaient à sa jeune fille Amelia qui a été forcée de sécher les cours pour cuisiner, nettoyer et laver son père malade.

L’adolescent a même eu recours au vol pour acheter de la nourriture parce que Dan n’avait pas les moyens de les nourrir.

Dan a finalement avoué ses problèmes financiers à Marlon et sa décision de confier Amelia à des soins où elle serait prise en charge.

Daisy a récemment profité de vacances de luxe à Dubaï[/caption]

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.