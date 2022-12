Dairy Barn sur la rue Main d’Oswego ferme ses portes pour l’hiver, les propriétaires disent qu’il faut plus de stationnement – ​​Shaw Local

Dairy Barn a fermé ses portes pour la saison hivernale le 20 novembre et une date de réouverture reste à déterminer alors que les responsables du village d’Oswego travaillent à créer plus de stationnement dans le centre-ville.

Le magasin de crème glacée et le restaurant, qui ont ouvert leurs portes en mars au 121, rue Main, au centre-ville, devaient à l’origine être ouverts toute l’année, mais les propriétaires affirment que la première année d’activité du magasin s’est avérée difficile, car les coûts de la nourriture et de la main-d’œuvre ont augmenté, et beaucoup plus de places de stationnement. est nécessaire.

Les partenaires Mike Mann et Rick Tollefson ont fondé Turn 2 LLC en 2020, l’entreprise qui exploite Dairy Barn et le restaurant voisin 113 Main, qui a ouvert ses portes en 2020.

Mann a déclaré avoir pris la décision de fermer le Dairy Barn pour la saison hivernale après une baisse de l’achalandage des clients en raison du temps froid et du manque de stationnement à proximité de leur établissement.

“Une fois que les températures ont commencé à baisser, il est devenu évident que les gens ne voulaient pas passer 5 à 10 minutes pour trouver une place de parking, puis marcher encore cinq minutes dans le froid”, a déclaré Mann.

Mann a déclaré que ce qui était censé être une expérience de voyage rapide est devenu ardu pour les clients du restaurant qui doivent marcher dans le froid, certains depuis le parking du développement de Hudson Crossing sur la route 34 (Washington Street), une rue animée à quatre voies avec pas de feux stop.

“Le Dairy Barn est censé être un restaurant à service rapide où les gens sont prêts à passer 25 à 30 minutes pour obtenir leur nourriture”, a déclaré Mann. “Il leur a fallu presque la moitié de ce temps juste pour se rendre à notre comptoir de commande.”

Mann a déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de modifier le modèle commercial de Dairy Barn, mais qu’ils avaient besoin d’au moins 50 places de stationnement supplémentaires du côté sud de la route 34 pour accueillir leurs clients.

L’administrateur du village, Dan Di Santo, a déclaré que le village travaillait à ajouter plus de places de stationnement sur la rue Van Buren et des feux de circulation sur la route 34 aux rues Harrison et Main d’ici l’été prochain.

Di Santo a déclaré qu’il y aura deux accords à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du village de mardi prochain qui permettraient l’ajout de 17 places de stationnement public sur la rue Van Buren.

Selon les accords, cinq places seraient ajoutées dans le lot Oswego Chiropractic au coin des rues Main et Van Buren et 12 seraient construites dans le lot vacant au coin sud-ouest des rues Van Buren et Madison.

Di Santo a déclaré qu’ils travaillaient également avec plusieurs autres propriétés sur la rue Van Buren pour ajouter des places de stationnement lors de la construction déjà prévue d’une conduite d’eau l’été prochain.

Di Santo a déclaré que si tous les plans étaient approuvés, ils espéraient avoir ajouté environ 50 places de stationnement sur la rue Van Buren d’ici l’été prochain.

Di Santo a déclaré que la traversée de la route 34 deviendra également beaucoup plus facile car les feux de circulation aux intersections des rues Harrison et Main devraient être achevés d’ici juin.