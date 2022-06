Daimler Trucks affirme faire face à une pression énorme sur sa chaîne d’approvisionnement

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement continuent de se propager à travers le monde et le chef du plus grand constructeur de camions au monde a averti que les pénuries de pièces ralentissaient la production de milliers de ses véhicules.

Le PDG de Daimler Truck, Martin Daum, a déclaré mercredi à CNBC que la compression actuelle de la chaîne d’approvisionnement est parmi les pires qu’il ait vues au cours de ses plus de 25 ans de carrière, entraînant des goulots d’étranglement majeurs dans la suite de marques de l’entreprise.

« Nous sommes confrontés à une pression énorme sur la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Daum, dont les camions sont utilisés pour d’autres industries vitales telles que la logistique et la construction.

« Je dirais que c’est l’une des pires années de ma longue carrière dans le camionnage, où nous devons parfois toucher un camion trois, quatre fois pour ajouter les pièces manquantes », a-t-il ajouté.

Le constructeur de camions Mercedes-Benz a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il y avait des signes qu’une pénurie prolongée de puces semblait s’atténuer. Les micropuces, ou semi-conducteurs, sont un élément essentiel de la fabrication automobile moderne, et elles sont tombées en pénurie au plus fort de la pandémie de Covid-19 et des fermetures d’usines qui en ont résulté.

Mais Daum a déclaré que les pénuries d’autres pièces continuaient également de ralentir la production de milliers de camions dans son réseau international d’usines.

« Nous avons, dans quelques usines, plus de 10 000 camions où une ou deux pièces manquent et nous cherchons désespérément ces pièces dans le monde », a-t-il déclaré.